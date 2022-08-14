Откритите сцени в Пловдив

Източник: Lost in Plovdiv

Лятото е в разгара си и както винаги по време на топлите месеци – Пловдив е изпълнен със събития. А най-хубавото е , че голяма част от тях се провеждат на открито и позволяват струпването на по-голям брой хора, без толкова притеснения от затворените пространства.

В града има няколко места, на които да гледаш постановка или концерт си е истинско вълшебство, а освен тях, сме прибавили и няколко различни опции за любителите на преживяванията под ясно небе.

Античен театър

Античният театър на Филипополис е сред най-добре запазените антични театри в света. Със своите 28 концентрични реда седалки, интересни надписи и прекрасни статуи, той привлича всяко око и носи духа на Древен Рим. Зрителните места там са ориентирани на юг, разкриващи впечатляваща гледка към античния град в низината и планината Родопи. Благодарение на специфичната му архитектура, акустиката е неповторима – представете си какви зрелищни спектакли, игри и събития са се състояли там! В момента също се използва за концерти и представления, побирайки около 5000 зрители и омайвайки всички не само с впечатляващи пърформанси, но и неповторима атмосфера.

Лятно кино Орфей

През лятото на 1958 г. в Пловдив е построено лятно кино в естествена вдлъбнатина от западната страна на хълма Васил Коларов – така се е наричало официално Сахат тепе. Седалките са разположени амфитеатрално, по релефа на терена, високо една над друга. Два месеца по-късно – на 23 септември, по случай 60 години от рождението на поета Христо Смирненски, киното започва да носи неговото име.

След 1989 г. то престава да функционира, но в началото на юни 2001 г. Община Пловдив подписва консеционен договор и след вложени почти половин милион лева, през 2003 г. киното започва да работи под името „Орфей“. Капацитетът му е 1200 души и има три ложи. През пролетта и лятото там често се играят театрални постановки и се провеждат филмови фестивали на открито.

Летен театър Бунарджика

Летният театър на Бунарджика бил построен само за около два и половина месеца и открит на 11 септември 1954 г. в източното подножие на тепето. Стъпаловидното му разположение е естествено, поради изграждането на седалките във вдлъбнатината на хълма. Има 1800 места. Бива ремонтиран основно през 2007 г. , като вече може да се похвали с ажурно покрита сцена и увеличен капацитет – цели 2500 места.

Дълго още по-старите меломани от Пловдив ще помнят емблематичния концерт на Джейн Сверт с шведската група „Северните тигри“, „озверила“ милицията, която укротява с палки полуделите от „густо“ рокаджии. На сцената му се е изявявала още великата Тина Търнър (САЩ) през 1981 г., но и Марино Марини, Клаудио Вила, Робертино Лорети, Милва (Италия) и много други. Изнасяли са се редовно оперни и балетни представления, концерти на симфонични състави. На голямата алея пред театъра е било пълно с хора от сутрин до късно вечер и е нямало ден без планирано мероприятие.

Днес събитията в Летния театър са значително намалели, вероятно заради конкуренцията на лятно кино „Орфей“ и най-вече на Античния театър, но той си остава все така мил и обичан от пловдивчани.

Сцена Ядрото в Капана

Около мястото в творческия квартал в началото имаше редица полемики. От управата смятаха да премахнат старата дървена конструкция, обособена през 2015-а година, и да я превърнат в многофункционална зала, но след това смениха концепцията и решиха да си остане сцена на открито.

За целта през 2018 г. Ядрото бе напълно обновено, с нови настилки, устойчиви на климатичните условия, седалки и работеща чешма в близост. Пространството е директно свързано от южната страна с улица „Куртевич“, на която е на едно ниво. Улицата с която граничи на север – „Загреб“ е малко по-ниска и в единия край са изградени стълби. Няколко от стените са изрисувани с впечатляващи графити и мястото често се използва за събития в по-малък мащаб, или като част от програмата на различни фестивали.

Plovdiv Stage Park

Локализиран в подножието на Младежки хълм, Plovdiv Stage Park е любима дестинация на пловдивчани и гости на града и домакин на едни от най-големите музикални събития на открито, като фестивалите Shake That Хълм, Plovdiv Vibes, Plovdiv Food Park Festival, Plovdiv Beer Fest.

Пространствата на Plovdiv Stage Park включват 7 сцени, зона за базари, творчески лагер за деца, изложбени и зелени площи, обекти за развлечения.

Паркови сцени

След обновяването на редица зелени пространства по кварталите бяха изградени и специални зони, в които да се представят постановки, мини концерти или забавления за жителите на съответния район. Някои от по-големите сцени са в Лаута, Рибница, Парк 2019, Бели брези и др. Събитията там не са толкова мащабни, но пък са идеална алтернатива за развлечение в близост до дома през по-топлите месеци.