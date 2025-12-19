Откриха последната част от Голямоконарско шосе в рамките на община Пловдив.

Отсечката от втория етап на проекта до табелата на града е с дължина 900 метра, а изпълнението на строителните дейности отне точно шест месеца и струва близо 16 милиона с ДДС. Кметът Костадин Димитров, негови заместници и представители на бизнеса, които имат производствени бази по трасето, присъстваха на днешното официално откриване на обновения път. Той включва локални платна, велоалеи, ново осветление, озеленяване, подземни комуникации, както и вертикална и хоризонтална маркировка.

„Фирмите тук вече имат по-добри условия за дейността си“, подчерта управителят на „Макском“ Максим Митков, който бе сред гостите на откриването.

Той допълни, че индустрията в района отдавна мечтае за подобно пътно съоръжение в рамките на града и изрази надежда цялото трасе да бъде довършено до АМ „Тракия“. Реализацията на този участък обаче е в компетенциите на община Марица, в чието землище попадат оставащите близо 5 километра до аутобана. Кметът Костадин Димитров припомни, че градската управа е дарила проекта за разширението на Голямоконарско шосе извън границите на община Пловдив на община Марица и очаква оттам активност по темата.