Задържаха мъж на протеста заради хвърлена бомбичка

Мъж е бил задържан за нарушение на обществения ред по време на протестните действия снощи в Пловдив.

Около 20.40 ч., при съпровода на мирното шествие от пл. „Съединение“ до Панаира, полицейски служители забелязали участник да пали пиротехническо изделие. Мъжът, на 35 години, с криминалистични регистрации и присъди, е отведен за едно денонощие в Четвърто РУ.

От възпламенената бомбичка няма пострадали хора. След доклад на случая в Районна прокуратура – Пловдив срещу извършителя е образувано досъдебно производство по чл. 325 ал. 1 от НК.