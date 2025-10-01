Обявиха обществената поръчка за Велопарк Пловдив

Градската управа пусна обществената поръчка за изграждането на Велопарк Пловдив, с което пространството в парк Розариум може да се превърне в съоръжение за планинско колоездене в градски условия на световно ниво. Общината тръгна да реализира това намерение благодарение на идейния проект на Велоклуб Крива Спица и Velosolutions Bulgaria за пълна реконструкция на съществуващия от много години Велопарк Пловдив. За реализирането на смелата идея са планирани 700 хиляди лева с ДДС, които са заложени за целта в бюджета за годината.

Процедура е „публично състезание“ за проектиране, строителство и авторски надзор на многофункционална площадка за практикуване на планинско колоездене, БМХ и ролкови спортове в парк „Отдих и култура“. Имотът е с площ 180 584 кв.м и в него трябва да се изгради “Пъмп трак” със специализирано дълготрайно асфалтово покритие с дължина 200м и заета

площ 1500 кв. м. трасе с разнообразни завои, бабуни и скокове, подходящо за широк спектър възрасти и умения. Проектът включва още детски “пъмп трак” с размери от 300-350 кв.м. – умалена версия на същия тип съоръжение, подходящо за най-малките колоездачи, стратегически позиционирано на входната точка на парка. Има още две зони с Фрийстайл съоръжения – за начинаещи и напредващи предлагаща две или три линии с различни по големина и дължина скокове за учене и развиване на уменията, тип тейбъл топ, изработени от импрегниран дървен материал и стабилизирана почва. Планирано е и изграждането на “Скил Зона” с естествени пътеки за развитие на умения – интегрирани в зелена среда естествени пътеки с разнообразни препядствия от планинското колоездене. В проекта са включени и изграждане на алейна мрежа, осветление, озеленяване и напоителна система, и кътове за отдих и други дейности

Velosolutions e швейцарска компания с представителства в цял свят. Те са безспорният световен лидер в областта на проектиране и изграждане на инфраструктура за планинско колоездене, както в градска, така и планинска среда. Тя е първата компания в света, която разработва технология за

изграждане на “пъмп трак” – специализирана писта за планинско колоездене в градски условия със специално асфалтово покритие. То е разработено със специални свойства за гладкост, еластичност, не изисква поддръжка, интегрира се в зелена среда и може да се кара с колела, тротинетки, скейтборд, кънки, инвалидни колички. Към 2024-та година компанията има успешно реализирани над 800 проекта по цялото земно кълбо. Според авторите на идейния проект всичко описано в поръчката може да се изпълни в срок от едва 60-80 дни.

Целите на проекта, описани в процедурата на общината, е бъдещото модерно съоръжение да с достъпност за всички нива на умения – да бъде проектирано с прогресивен дизайн, който позволява безопасно и ефективно усвояване на нови техники, както от начинаещи, така и от напреднали. Другата цел е да стане спортно-културна дестинация за активен отдих, социални контакти и организиране на тренировки, обучения, състезания и събития, свързани с колоезденето и ролковите спортове, както и да бъде облагородено цялата среда – предвидено е изграждане на пешеходни алеи, зони за отдих и информационни таблици, съобразени с изискванията за достъпна архитектурна среда.