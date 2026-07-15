Обвинител №1 поиска уволнението на апелативния прокурор на Пловдив

И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова внесе в Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предложение за дисциплинарно освобождаване от длъжност на шефа на Апелативна прокуратура-Пловдив Тихомир Стоев. Това съобщиха от държавното обвинение.

„Предложението е във връзка с постъпило писмо от министъра на правосъдието от 29.04.2026 г., както и с извършена проверка от отдел „Инспекторат“ при Върховната касационна прокуратура (ВКП). В свое становище Комисията по професионална етика при ВКП заключава, че с поведението си в периода от март 2026 г. до 10 април 2026 г. апелативният прокурор на Пловдив е допуснал противоречие както със законовите изисквания за добросъвестно и законосъобразно упражняване на служебните му правомощия, така и с етичните стандарти, приложими към магистратите, поради което същото следва да бъде определено като нарушение на служебните задължения и накърняване на престижа на съдебната власт“, се казва в информация от прокуратурата.

С оглед на констатациите за допусната серия от нарушения на Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи, съдържащи се в преписка на ВКП с обем над 200 страници, се предлага на Прокурорската колегия на ВСС да образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност“ като прокурор на административния ръководител на Апелативна прокуратура-Пловдив Тихомир Стоев.

Припомняме, че проверката е по сигнал срещу Стоев от април, който служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов е препратил до тогавашния министър на вътрешните работи Емил Дечев, както и до Върховната касационна прокуратура. Самият апелативен прокурор на Пловдив заяви в писмено становище, че не е оказвал неправомерен натиск върху никого.