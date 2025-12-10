Тихомир Стоев е новият апелативен прокурор на Пловдив

Прокурорската колегия на ВСС избра единодушно – с 9 гласа „за“, Тихомир Стоев за административен ръководител на Апелативна прокуратура – Пловдив. До момента той заемаше длъжността като „изпълняващ функцията“ в продължение на четири месеца.

На днешното заседание Тихомир Стоев представи своята концепция за развитие на институцията в следващите пет години и отговори на въпросите на членовете на Прокурорската колегия на ВСС.

В своето изложение той изтъкна приоритети в работата си, които включват приключване на разследванията в срок, създаване на колегиална среда, добро взаимодействие с органите на МВР и другите институции при противодействие на престъпността, както и утвърждаване на авторитета и общественото доверие в прокуратурата. Тихомир Стоев подчерта, че ще наблегне на прецизната работа на прокурорите по досъдебните производства, на тяхната специализация, както и на утвърждаване на добрите практики в апелативния район.

В изказванията си членовете на Прокурорската колегия на ВСС подкрепиха неговата кандидатурата. Те отбелязаха дългогодишния му опит в съдебната система, професионалните му качества, бързата адаптация като изпълняващ функцията на апелативен прокурор, както и уменията му да се справя с предизвикателствата в работна среда.

Апелативният прокурор Тихомир Стоев има 31 години юридически стаж. Работил е като следовател в Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура- Велико Търново и като прокурор в Апелативната специализирана прокуратура и във Върховната касационна прокуратура. Той е бил главен експерт в дирекциите „Противодействие на корупцията“ и „Разследване“ в Държавната агенция „Национална сигурност“ Завършил е „Право“ и магистратура по „Психология“.

Апелативна прокуратура – Пловдив включва окръжните и районни прокуратури в Пловдив, Стара Загора, Хасково, Пазарджик, Кърджали и Смолян.