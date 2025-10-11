Вредител убива тревожно бързо дървесната растителност на Младежки хълм, а институциите, които следва да вземат мерки за спасението на парковата зона, към този момент пасуват. По-рано тази седмица за проблема със зеленината на тепето ни сигнализира стопанинът на въжения парк там Иван Деспов, а вчера наш екип бе на място, за да заснеме поредния епизод от видеоподкаста „В Капана“ на Под тепето. И да излезе с призив към еколозите от Община Пловдив да реагират по възможно най-бърз начин, тъй като проблемът нараства експоненциално, а дърветата в едно от зелените сърца на Пловдив гинат едно след друго.

„От информацията, която съм събрал до този момент от специалисти, мога да кажа, че този проблем с дърветата тук се причинява от някакъв вид корояд, дървояд, но по снимки трудно може да се каже в конкретика. Трябва да се направи експертно изследване на зоната, защото ако не вземем сега мерки животът на засегнатите от този бръмбар дървета е около година, година и половина. Освен всичко, много от проядените дървета вече са опасни и някой трябва да се погрижи за тях. По уверение на районния кмет те са описани и следва да бъдат премахнати, но явно не достига капацитетът на общината да ги обслужи. Освен това следва премахнатите дървета да бъдат подменяни“, коментира Иван Деспов в разходка около няколко от многото болни дървета на Младежкия хълм.

В последния месец той преминава курс за катерач- арборист и предлага на общината да помогне напълно безвъзмездно, за да почисти според възможностите си това, което успее. До момента Деспов е писал до всяка едно от институциите, които би следвало да вземат отношение по казуса, но отговор няма от нито една от тях.

„Надявам се все пак някой да ме потърси и затова се мъча по всякакъв начин да дам гласност на ситуацията тук. Не съм човек, който просто посочва проблема, а съм готов активно да работя по решаването му с лични сили и средства. Защото паркът погива. Това е следствие от цялостното ни отношение към тепетата. Зелените тепета са не просто ресурс, те са капитал на града, но не са даденост. Нужно е да се полагат много грижи и усилия, за да ги опазим. С работа на парче и без план за действие няма да стане“, допълва Иван Деспов.

Вижте и чуйте какво се случва в парковата зона на Младежки хълм, както и призивът, който отправя видеото към Община Пловдив и всички други институции: