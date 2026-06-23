Майчинството влиза за обсъждане в Тристранния съвет

Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на извънредно заседание, за да обсъди серия предложения за промени в социалното осигуряване, които засягат държавните служители и родителите на малки деца.

Сред темите е законопроект на „Демократична България“, който предвижда държавните служители постепенно да започнат сами да плащат част от осигурителните си вноски. Идеята е промяната да се въведе поетапно в периода 2026–2032 г. Синдикатите вече заявиха, че подобна мярка трябва да бъде придружена с компенсации в заплатите, докато работодателските организации я подкрепят с аргумента, че ще доведе до по-справедливо третиране на работещите в публичния и частния сектор.

Социалните партньори ще разгледат и предложения на „Продължаваме промяната“, насочени към подкрепа на родителите. Сред тях е увеличаване на обезщетението за майките, които се връщат на работа преди изтичането на отпуска за отглеждане на дете, от сегашните 50% на 100%.

Друга идея е държавата да поеме здравните осигуровки на майките по време на двегодишния отпуск за майчинство. Според вносителите това би намалило финансовата тежест за работодателите и би ограничило нежеланието за наемане на млади жени.

Предлага се също 15-дневният отпуск за бащите след раждането на дете да може да се използва на части до навършването на една година на детето, вместо както досега – наведнъж непосредствено след изписването от болницата.

Очаква се след обсъждането в Тристранния съвет проектите да продължат процедурата си в Народното събрание.