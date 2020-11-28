Кметът на Пловдив за пореден път в болница този месец

Оперирали са ръката му след падане
Кметът на Община Пловдив Здравко Димитров за пореден път е откаран в болница този месец. Оперирали са ръката му след падане, за което той самият съобщава в личния си профил във Facebook.
„Днес при наглед леко падане вкъщи нараних ръката си. При последващ преглед се оказа сериозно счупена. Направената операция мина успешно и се чувствам добре. Благодаря на лекарите за своевременната реакция и на всички, които ми оказват подкрепа.“
По информация на негови близки, Димитров е паднал на вилата си в село Бойково.
Припомняме, че кметът бе изписан от болница преди няколко дни, където се лекуваше от covid.
927 коментари
Hi cac bac, ai dang tim c?ng game khong b? ch?n d? cay cu?c Da Ga d?ng b? qua con hang nay. N?p rut 1-1: Dang nh?p BJ88. Hup l?c d?y nha.
Chào anh em, nếu anh em đang kiếm trang chơi xanh chín để cày cuốc Casino thì xem thử địa chỉ này. Không lo lừa đảo: Link tải Sunwin. Về bờ thành công.
Chào anh em, người anh em nào cần sân chơi đẳng cấp để gỡ gạc Đá Gà thì xem thử trang này nhé. Nạp rút 1-1: BJ88. Về bờ thành công.
Arkadaşlar, Grandpashabet yeni adresi belli oldu. Giremeyenler şu linkten giriş yapabilir https://grandpashabet.in.net/#