Кметът на Пловдив за пореден път в болница този месец

Оперирали са ръката му след падане
Кметът на Община Пловдив Здравко Димитров за пореден път е откаран в болница този месец. Оперирали са ръката му след падане, за което той самият съобщава в личния си профил във Facebook.
„Днес при наглед леко падане вкъщи нараних ръката си. При последващ преглед се оказа сериозно счупена. Направената операция мина успешно и се чувствам добре. Благодаря на лекарите за своевременната реакция и на всички, които ми оказват подкрепа.“
По информация на негови близки, Димитров е паднал на вилата си в село Бойково.
Припомняме, че кметът бе изписан от болница преди няколко дни, където се лекуваше от covid.
766 коментари
Has anybody tried safe Mexican pharmacies. I saw a cool site that ranks best pharmacies: п»їpolkcity.us.com. Looks legit.
п»їJust now, I came across a useful resource concerning generic pills from India. It covers how to save money for generic meds. For those interested in factory prices, take a look: п»їnavigate here. Cheers.
п»їLately, I found a great guide concerning cheap Indian generics. It details the manufacturing standards when buying antibiotics. If anyone wants factory prices, take a look: п»їkisawyer.us.com. Might be useful.