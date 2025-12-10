МУ-Пловдив събра целия свят на едно място в Колодрума

Медицинския университет в Пловдив събра целия свят на едно място за церемонията по дипломирането на абсолвентите от Медицинския факултет днес в зала Колодрума. 393-ма млади медици от всички краища на планетата положиха Хипократовата клетва в изключително пъстро събитие- повече от половината от завършилите са чуждоезични дипломанти. Шапки във въздуха хвърлиха младежи от Великобритания, Италия, Германия, Гърция, Швеция, Швейцария, Ирландия, Кипър, Япония, Бутан, Непал, Австралийски съюз и др. Семействата на висшистите специално за церемонията от държавите си и превърнаха спортната зала в своеобразна географска карта.

203-ма от общо 360-те завършили специалност „Медицина“ са студентите с англоезично обучение. Част от тях подчертаха, че ще се опитат да намерят реализация в България, тъй като смятат, че образованието в сферата на здравеопазването е много добро, особено в МУ-Пловдив и макар и трудностите тук има потенциал.

Средният успех на 75-ия випуск е много добър 4,55, а от държавните изпити – много добър 4,62. 54 от студентите завършват с отличен успех над 5,50 от следването и държавните изпити. Двама отличници има сред общо 14-те чужденци, които са се обучавали на български език. Общо 14 международни студенти завършват с отлични оценки.

Младият доктор Кристина Петрова получи награда „Прометей“ за принос към развитието на студентската среда, като тя взе и една от еднократни стипендии в размер на 3000 лева. Другата заслужи д-р Симона Тодорова.

