Какво да правим в Пловдив (26.09–02.10)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

26 септември

Оперна гала с Нино Мачаидзе

Програмата включва едни от най-известните сопранови арии от световната оперна класика. Ще чуете шедьоври на Гуно, Дворжак, Масне, Пучини, Моцарт и Каталани.

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Празникът на Кючука

От 26 до 28 септември район „Южен“ отново оживява в ритъма на българските традиции – с фолклорна музика, танци, занаяти, концерти, социални инициативи и забавление. След огромния успех на премиерното издание през 2024 г., тази година събитието ще е цели 3 дни. Очаквайте:

– Голяма сцена с много концерти, изпълнения на ансамбли, училищни и професионални състави, детски градини;

– Занаятчийски алеи с ръчно изработени изделия и фермерски продукти;

– Спорт и детски работилници – за най-малките и техните родители;

– Благотворителни инициативи и социални дейности с кауза в сърцето на фестивала;

– Разнообразни вкусотии, приготвени на място от майстори готвачи;

Парк Райчо Кирков

26.09 – 28.09.2025

Културни езикови вечери – Европейски ден на езиците

В ОП „Младежки център Пловдив“ младежката инициатива Културни езикови вечери продължава със специално издание, посветено на Европейския ден на езиците!

Този път събитието ще отвори вратите към многообразието на различните култури на стария континент.

Ще можеш да се потопиш в магията на езиковото многообразие чрез:

– интерактивни уроци и игри

– тематични неформални образователни дейности

– куизове и езикови предизвикателства

– културни акценти от различни държави

Ще празнуваме езиковото богатство по един забавен и вдъхновяващ начин, като ще научим любопитни факти, ще обменим опит и ще усетим колко цветен и свързан е светът чрез езиците. Събитието ще бъде водено от учители от Koality by Kadri и образователния екип на Младежки център Пловдив.

Зала Библиотека Младежки център Пловдив

18:30 часа

Salé presents: DONNA & IVAILO STAIKOV

26.09 |ПЕТЪК| POP, PIANO & BG MUSIC

DONNA & IVAILO STAIKOV live on stage

Sale Kapana

20:00 часа

SBK Party + 2 Progressive Lessons at Jazz Cafe

Присъединете се към нас за една незабравима SBK парти вечер!

Събитието започва с два прогресивни урока, вълнуващо парти с коктейли и брускети

Прогресивни Танцови Уроци с Янис и Фанка

Урок 1: 19:00-20:00 – Салса/Бачата базови стъпки+прогресивни комбинации

Урок 2: 20:00-21:00 – Кизомба базови стъпки +прогресивни комбинации

21:00 – 00:00 SBK Парти

Танцувайте цяла нощ на най-добрите Салса, Бачата и Кизомба ритми с DJ Karaiboo

Jazz Café Plovdiv

19:00 часа

Луци Радецка&Страхил Гайдарски@Koнтрабас

Идва неизбежният петък, когато по традиция в джаз клуб Контрабас настава време за нова музика, нови талантливи хора и нови приятели в публиката.

Този петък ще ви запознаем със Страхил и Луци.

Страхил Гайдарски е български китарист и композитор , който от 15 години живее и работи в Прага. В петък вечерта под прегорялата лоза на двора на бар Контрабас той ще представи новия си албум „I Wish“ записан в дуо с талантливата Луци Радецка.

Луци Радецка е словашка мултижанрова пианистка и вокалистка, която създава собствени песни и през годините е работила с едни от водещите имена на чешката джаз сцена.

Новият им проект „I Wish“ обединява глас и китара по един елегантен и много лиричен начин, песните са стилово ориентирани към джаз, боса нова, самба, блус и поп.

„Този албум не е самоцелен. Той дойде абсолютно натурално.“ – разкрива китаристът.

Заповядайте в бар Контрабас любопитни за музика, настроени за романтика и вино под небето на Стария пловдивски град в последния септемврийски петък на един от последните ни дворни концерти.

Бар Контрабас

20:30 часа

ERGIUZ at Bally Club

Петък, 26.09 – Bally Club

ERGIUZ кани специални гости:

D-PHRAG

TOPPY

MANU

Очаква те нощ, изпълнена с дълбоки бийтове, енергия и клубна атмосфера!

Bally Club

20:00 часа

Friday Fever

Петък вечер с любимите ви създания, които пребивават в и зад бара!

Музикалната селекция ще е от тях, плюс идеи от вас!

Нека го направим заедно! Нека го направим ПЕТЪК!

Петното на Роршах

21:30 часа

The Great Value / Vol. 64 : 26.09

Новата учебна година започна, а курсовете по праведен рокенрол продължават с религиозен фанатизъм!

Лектор: The Great Value

Там или на ликвидация!

Rock Bar Download

22:30 часа

27 септември

Доктор Дулитъл

Един ден в дома на Доктор Дулитъл пристига вест от Африка, защото там, в гъстата джунгла, маймуните имат нужда от помощ. А всички знаем, че той е специален доктор – единственият, който знае езикът на животните! Доктор Дулитъл и верните му приятели – папагалката Полинезия, кучето Джип и прасенцето Пеги веднага отплават за далечния континент без да знаят какво ги очаква там!

История, изпълнена с хумор и вълнуващи приключения, която напомня, че за да разберем другите, първо трябва да се научим да слушаме.

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Духовни маршрути в Пловдив

Маршрут IV: Пловдив и киното

Водачи: доц. д-р Младен Влашки и Теодор Караколев

Пловдив неведнъж е играл главна роля – не само в историята, но и на киноекрана. Още от златните години на българското кино, градът е бил естествена сцена за драматични сюжети, исторически разкази и международни продукции. Кино „Балкан“, „Република“ („Пикадили“) и „Ботев“ („Екселсиор“) са емблематични пловдивски салони, в които поколения зрители са се срещали с магията на седмото изкуство.

Маршрутът преминава по улиците и дворчетата на Стария град – любим декор за режисьори от България, Европа, Холивуд и дори Боливуд. Улица „Съборна“, къщите „Хиндлиян“ и „Недкович“, Хисар Капия и околните кълдаръмени улички са били снимачна площадка на десетки ленти.

Площад „Стефан Стамболов“ пред сградата на Общината

17:00 часа

Младежки литературен клуб Калиопа

На 27 септември от 14:30 до 16:30 ч. в зала „Библиотека“ на ОП „Младежки център Пловдив“ ще се потопим в света на „Проницателят“ от Анди Андрюс. Заедно ще разгледаме темите, образите и посланията в книгата, ще обменим мисли и впечатления, а също така ще преживеем текста чрез тематично подготвени дейности.

Срещата е чудесна възможност за всеки млад човек между 15 – 29 г., който обича литературата и търси вдъхновение в дискусиите с други млади хора, споделящи същата страст към книгите.

Зала Библиотека Младежки център

14:30 часа

Аниме клуб

Аниме клуб“ има за цел да представи историята на така известния японски жанр.

Клубът събира феновете и тези, които искат да знаят повече за аниме, на едно място. Участниците споделят своите истории – какво са гледали за първи път, защо им е харесало и как им е повлияло в живота. Също така по време на срещите на Клуба младежите и част от екипа на „Младежки център Пловдив“ реализират интерактивни дейности, целящи сплотяването и опознаването на групата.

Зала Библиотека Младежки център

18:00 часа

Изкуството да разказваш истории

Как да си направим история? – От телевизията до подкаста, от романа до дигиталната журналистика: разговор за писането, журналистиката и различните начини да разкажем себе си и света.

Как да създадем въздействащ разказ във времето, в което всеки разказва нещо; когато думите са толкова много и могат да се превърнат в толкова различни неща: текст, звук, картина?

Гостуват ни Йоанна Елми – авторка на романа „Направени от вина“ и журналистка на свободна практика, и Петър Георгиев – репортер в „Панорама“, създател на документалния футболен подкаст „Виктория“ и документалния филм „Децата на Дунав“. С тях ще си говорим за това как идеите се превръщат в истории, от литературата до разследващата журналистика, от подкастинга до телевизионния репортаж.

Заповядайте в изследването на изкуството да разказваш истории с гостите ни!

Литературен кът към Алея на книгата – Пловдив 2025 (пл. Централен)

16:00 – 17:30 часа

Иван Ланджев. За неизбежната случайност.

гостува Театрална Работилница СФУМАТО

„Съвсем малко предистория и контекст: Иван Добчев и Маргарита Младенова ме поканиха да направим нещо по мои текстове. И аз седнах да пиша – към познатите стихотворения добавих едни нови истории, около които всъщност се завърта цялата вечер.



Ще говоря за безцелните разходки, за това има ли участ, за един лесничей, за България, за белите рибояди и втория закон на термодинамиката… И ще чета стихотворения, няма как. Венелин Шурелов създаде много интересна визуална среда, а тримата заедно с Иван Добчев и Маргарита Младенова направиха нещо съвсем различно и ново от моите текстове. Благодаря им от сърце за всичко! На сцената ми помагат и истински актьори – Иван Петрушинов и Славена Зайкова (същата благодарност и за тях).



Отдавна не съм се вълнувал така да участвам в нещо и ще се радвам да се видим.“

Иван Ланджев

Държавен куклен театър Пловдив

19:00 часа

Salé presents: SATURDAY VIBES 27.09

SATURDAY VIBES 27.09 |СЪБОТА|

w/ MIKEY FLEX

Sale Kapana

20:00 часа

Rado- Live Acoustic session at the Gallery Yard

Тази събота можете да чуете подбор от авторски песни в двора на галерията- към 20ч. Заповядайте за едно музикално пътешествие през мъглявини и галактики до незнайни недра и смели обещания:

Псай-фолк, Ник Дрейк трибют, Ленърд Коен на Гъби със Кърт Кобейн, Еди Ведър, но не толкова ведър след 2 месеца в Пловдив, Нийл Янг ако беше се оженил за Джони Мичъл, Том Йорк след транс парти в Родопите, Дейвид Боуи след Випасана, и Ник Кейв на уудсток 1969.

Двора на Галерията-

20:00 часа

Tommy Riverra at Bally Club

Приятели зад бара със Стоян и Наталия

Енергия, бийтове и парти без спирка – Tommy Riverra завладява пулта и ще вдигне градуса на настроението до максимум!

„Приятели зад бара“ – с пиперливи майтапи и щипка чар. Стоян и Наталия ще очакват поръчките ви.

Bally Club

20:00 часа

EMIL TASEV QUARTET – Jazz Club „В Джаза“

ЕМИЛ ТАСЕВ КВАРТЕТ:

Емил Тасев – барабани

Стийв Хамилтън – пиано

Владимир Кърпаров – саксофон

Веселин „Еко“ Веселинов – бас

Квартетът е създаден през 2021г. от Емил Тасев, а съставът му включва едни от най-изявените български и международни джаз музиканти.

В програмата ще чуете авторска джаз музика от Емил Тасев, Стийв Хамилтън, Веселин „Еко“ Веселинов и Владимир Кърпаров. Специално ще бъде включена пиеса от големия пианист и композитор Васил Пармаков.

Емил Тасев:

Емил е роден в гр. София. Завършва Държавната музикална академия в София със специалност ударни инструмени, степен Бакалавър, през 2001г. С група Акага записва албума „Когато виждаш.“ Бил е част от биг бенда на Вили Казасян като перкусионист и като барабанист. Емил е свирил с джаз музиканти като: Венцислав Благоев, Петър Момчев, Димитър Карамфилов, Шибил Бенев, Росен Захариев, Арнау Гарофе, Димитър Льолев, както и с емблематичната фюжън група „Зона Ц“. Участвал е на едни от най-големите джаз фестивали в България и Европа като „Банско Джаз Фест“, „Монтрьо Джаз Фест“, „Нишвил Джаз Фест“, „North Sea Jazz Fest“.

Също така, Емил е бил част от триото на шотландския джаз пианист Стийв Хамилтън (който е партнирал с групите на добре утвърдените на световната сцена барабанисти – Бил Бръфърд, Били Кобам и много други).

Стийв Хамилтън:

Роден в Абърдийн, Шотландия, в семейство на музиканти, той получава от тях музикално вдъхновение и насоки от най-ранна възраст.

След обучението си в Berklee College of Music в Бостън, се установява в Лондон, където интензивната му музикална кариера го среща с имена, като: Фреди Хъбърд и Бил Бръфърд, а по-късно на Шотландска земя работи с Гери Бъртън, Мартин Тейлър, Шотландския Национален Джаз Оркестър и др. Завършва Бъркли Колидж ъф Мюзик в Бостън през 1995г. В периода 1998-2004г. участва в групата на Бил Бръфърд – Ъртуъркс. Със същата група е свирил в България. От 2013г. е част от групата на легендарния американски барабанист – Били Кобам. Стийв е участвал в записи, или е концертирал с още музиканти като: Фреди Хъбърд, Рей Чарлз, Джо Ловано, Кърт Елиг, Джон Скофийлд, Гери Бъртън, Ван Морисън и др.

Владимир Кърпаров:

Роден на 6 януари 1977 г. в София. Малко след промените през 1989 г., още по време на обучението си във 9-а френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“, започва да се изявява като уличен музикант в София, като развива по този начин импровизаторските си способности и задълбочава страстта си към музиката. През 1995 – 99 г. учи в Музикалната академия „Панчо Владигеров“. По-късно със стипендия на Фондация Oscar und Vera Ritter-Stiftung заминава да продължи музикалното си образование в Хамбург.

През 2001 г., привлечен от мултикултурната музикална сцена в Берлин, той се установява в германската столица, където през 2005 г. завършва музикалната консерватория „Ханс Айслер“.

През 2008 г. издава дебютния си албум Thracian Dance, а през 2009 г. създава своя втори проект – саксофонния квартет „Форколор“. Музицира активно, както със собствените си проекти, така и с редица други музикални формации, съчетавайки в изпълненията и композициите си модерния джаз и българския фолклор.

Свирил е с музикантите Jiggs Whigham, Gerard Presencer, Иво Папазов, Теодоси Спасов, Милчо Левиев, Кени Уилър, Джон Холенбек, Гебхард Улман, Петер Херболцхаймер, Мартин Любенов, Стоян Янкулов и много други. Участвал е на редица музикални фестивали в Европа, Азия и Латинска Америка.

Отличия

1996 – „Най-добър млад джаз изпълнител на годината“ на фондация Сорос България.

1999 – Трета награда на Международния джаз конкурс в Монако

2000 – Награда за млади музиканти „Medica pro Musica“ в Дюселдорф

2020 – Грамота за принос в популяризирането на българската култура по света (Министерство на културата на България)

Веселин „Еко“ Веселинов:

Еко е български музикант, бас китарист, контрабасист и композитор. Започва кариерата си през 80-те години на XX век, като преминава през различни формации в разнообразни стилове. Той е един от най-търсените сесийни басисти в България. От юношеска възраст свири на бас китара. Завършва Националната музикална академия с тази специалност. През 1996г., заедно със Стоян Янкулов и Васил Пармаков създава фюжън формацията Зона Ц, а през 1998 – Инфинити. От 2011 е част от Tube Hedzzz. През 2004 за фестивала „Аполония“ става част от „Живко Петров трио“ (JP3). През 2003 на ежегодната церемония за наградите на БГ Радио е избран за „Басист на годината“. Освен това, през годините е работил като музикант и композитор със следните музиканти: Милчо Левиев, Теодосий Спасов, Лили Иванова, Йълдъз Ибрахимова, Васил Петров, Хилда Казасян, Камелия Тодорова, Антони Дончев, Стефан Вълдобрев (с „Обичайните заподозрени“), Христо Йоцов и още много.

Джаз клуб В джаза

20:00 часа

Терпентина в Петното!

Ню уейв, алтернативна струя и текстове, които режат като бръснач.

Ако петното ти прилича на сърце – добре дошъл. Ако ти прилича на огън – още по-добре.

Ела да направим събота вечерта черно-бяла… с много цвят.

Петното на Роршах

21:00 часа

28 септември

Храбрият дървар

Освен цар, царица и принцеса ще видите още свирепа мечка стръвница и не много зъл огнедишащ дракон. А как се справя с тях храбрият дървар ще разберете в салона на Държавен куклен театър – Пловдив. Заповядайте!

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Правим лампи в Пловдив

Пак ще правим Лампи в Пловдив.

Затова ви каним на работилница за Лампи, на която ще може да си направите едно светещо бижу, маскирано като Лампа

Цена: 110 лева за една Лампа.

Ул. Лазо Войвода 1, магазин ДАРа

10:00 часа

„Джекил на лед в България“ – Пловдив / 28.09

Световноизвестният клоун Паоло Нани идва в България за турне в 4 града с уличното представление “Джекил на лед”. Усмивките и сладоледът ще са безплатни, а преживяването – безценно!

Светът е голям и клоуни дебнат отвсякъде! “Джекил на лед” е изненадваща, различна и искрена история, която ще оживее пред вас – много неща ще се объркат, но какво по-забавно от това…

Представлението е подходящо за публика от 3 до 80 години, универсално и разбираемо без думи. То ще е достъпно и за незрящи, с адаптиран превод, за да може още повече хора да бъдат част от магията. Към него ви подаряваме и клоуна Кени, заедно с клоуните от театър “Хенд”.

Докато по света уличното изкуство е ежедневие, тук то е събитие. И този път вашата улица ще е световната сцена. Да се смеем на живота заедно +/- сладолед в ръка!

Цар-Симеоновата градина при павилиона

17:30ч. – Кени / театър “Хенд”

18:00ч. – “Джекил на лед”

Комеди Фест Пловдив: Най-доброто от стендъп комедията – 28 септември

Силни шеги. Бърза импровизация. Смели комедианти.

Специалната неделна гала вечер те очаква със 7 комедианти, които ще те счупят от смях.

В неделя 28 септември ще се смееш с шегите на Сашо Деянски, Васил Ножаров, Ники Банков, Жоро Стоянов, Емо Галунов, Кристиян Терзиев и Тони Георгиев.

Фестивалът на Комедията е събитие, което не искаш да пропуснеш. На едно място можеш да се смееш както с някои от най-известните комедианти в България, така и с младите надежди на стендъп комедията.

Деветото издание на Фестивала ще се проведе в Пловдив от 23 до 28 септември.

Фестивалът на Комедията стартира през 2014 г. в София, когато продуцентът Иван Кирков събира за българската публика най-добрите стендъп комедианти от България и света на една сцена.

Днес Фестивалът на Комедията ежегодно събитие в 7 града на България. Това е най-големият форум за стендъп комедия в страната.

Дом на Културата „Борис Христов“

19:00 часа

„Поезия в парка“ – юбилейно издание

И тази година не просто четем – празнуваме.

Със стихове. С движение. С дух.

„Поезия в парка“ е формат и място за споделяне на авторска поезия и преплитане на многообразни изкуства, които нашепват поезия.

Тази година сме ви подготвили освен авторско четене и специални моменти – танц от Roza Kizomba – LadyKizStyle, също така и специални гости, които ще ви изненадат.

Малките конюшни

19:00 часа

Останалите събития може да проследите в дигиталния гид под тепетата Lost in Plovdiv.