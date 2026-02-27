Как пишат пловдивчани?

Изложба показва почерка на града, превърнат в шрифт
Вижте как нещо толкова лично като почерка може да се превърне в част от визуалната идентичност на един град
Със статистика, графики и десетки ръкописни образци изложбата „Шрифтът на Пловдив“ разказва историята зад създаването на Plovdiv Typeface – градския шрифт, роден от реалния почерк на пловдивчани.
Цялата изложба, която съчетава графични визуализации, ръкописни образци и интерпретации, предлага поглед върху това как ежедневният навик да пишем ръкописно носи отражение на културни и личностни модели в града
Проектът е реализиран по повод инициативата Пловдив – Европейска столица на културата 2019 и е създаден в сътрудничество между punkt.studio и Typedepot.
В основата му стоят над 3800 образци, предоставени от жители и гости на града. Именно този масив от ръкописи е анализиран по няколко ключови показателя – наклон, характер и пропорции на буквите.
Данните от изследването показват, че:
Почеркът на почти половината участници (48,6%) е със среден наклон надясно, което може да се тълкува като знак за активност и откритост. Още 36,8% предпочитат по-слаб наклон.
Меките, заоблени форми преобладават – 61,6% от записите са с такъв характер, което подсказва тенденция към плавност и по-малко резки линии в движението.
В пропорциите водещи са по-широките букви, регистрирани при 75,9% от пробите, което може да отразява уверено и разширено пространство на изписване.
Тези характеристики оформят визуалната основа на шрифта, който днес съществува в три основни стила – Display, Script и Sans. В него са вплетени локални изрази, пиктограми и закачливи препратки към градската култура, включително MainaMode, както и акценти върху кирилицата и българската типографска традиция.
Изложбата в градинката на ул. „Отец Паисий“ 38 и може да бъде разгледана до 16 март 2026 г. Входът е свободен. Инициативата е част от обновеното градско пространство бе открито в четвъртък след обядо фициално, на старта на първия по рода си фестивал за градски дизайн BRAND THE CITY.
