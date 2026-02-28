Къде да ходим на кушии по Тодоровден около Пловдив

Традиционните кушии с надбягвания и празнични прояви за днешния Тодоровден ще съберат стотици любители на конете и българските обичаи в Пловдивско и региона. Ето къде може да отидете, за да се потопите в атмосферата на празника, известен още като Конския Великден:

Традиционни кушии край Пловдив

📍 Асеновград – местността „Св. Трифон“

Традиционните конски надбягвания край града са потвърдени за празничния ден и всяка година събират много публика.

с. Войводиново (Община Марица), конна база „Хан Крум“

Конната база в село Войводиново Базата е една от най-големите в България и разполага с 3 конюшни с просторни боксове за над 150 коня. Празникът ще започне с водосвет за здраве на участниците в състезанието. Състезатели от различни възрасти ще премерят сили в прескачане на препятствия и народни кушии.

с. Бегунци (Община Карлово)

Обявен е голям фолклорен празник с конни надбягвания, музика и народни традиции. Събитието ще се състои на 7 март (събота) от 10:30 ч., конен двор „Странник“ ще бъде домакин на мащабния празник, обединяващ конните традиции и духа на предстоящия Ден на жената. Организира се в партньорство с НЧ „Светлина – 2013“ и „Карлово МЕС“. Празникът „Мъжка сила и Женска нежност на коне“.

с. Царимир (Община Съединение)

Една от утвърдените дестинации за Тодоровден в региона, с много участници и публика. Традиционно кушиите се провеждат в покрайнините на селото, а официалната част и веселието са в центъра.

Конни бази и организирани събития

Конна база „Тракиец“, с. Житница

Празнична програма под надслов „Магията на Тодоровден“, включваща:

водосвет за здраве на конете и ездачите

демонстрации и състезания

фолклорна програма

Комплексът разполага с ресторант, хотелска част и зони за отдих, което го прави подходящ избор за семейно посещение.

Организаторите обещават, че ще съживят обичаите, ще разкат легендите и ще дадат възможност на децата да се докоснат до магията на конете отблизо. Вход – свободен за всички. Специален гост – Hell’s Kitchen България.

Конна база „Тара“, с. Ягодово

По-спокойна алтернатива с вход свободен. Програмата включва:

разходки с коне

фермерски пазар с местни продукти

детска работилница за мартеници

Подходящо събитие за семейства с деца с вход свободен.

Важно за посетителите

Повечето събития започват между 10:00 и 11:00 ч. с водосвет за здраве, след което стартират кушиите. Очаква се голям интерес, затова е препоръчително да пристигнете по-рано заради затруднено паркиране.

Тодоровден е един от най-обичаните народни празници – ден за сила, традиции и почит към коня. Изберете близката до вас локация и се насладете на празничната атмосфера.

Снимка на корицата: Stoyan Iliev