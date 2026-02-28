Къде да ходим на кушии по Тодоровден около Пловдив
Традиционните кушии с надбягвания и празнични прояви за днешния Тодоровден ще съберат стотици любители на конете и българските обичаи в Пловдивско и региона. Ето къде може да отидете, за да се потопите в атмосферата на празника, известен още като Конския Великден:
Традиционни кушии край Пловдив
📍 Асеновград – местността „Св. Трифон“
Традиционните конски надбягвания край града са потвърдени за празничния ден и всяка година събират много публика.
с. Войводиново (Община Марица), конна база „Хан Крум“
Конната база в село Войводиново Базата е една от най-големите в България и разполага с 3 конюшни с просторни боксове за над 150 коня. Празникът ще започне с водосвет за здраве на участниците в състезанието. Състезатели от различни възрасти ще премерят сили в прескачане на препятствия и народни кушии.
с. Бегунци (Община Карлово)
Обявен е голям фолклорен празник с конни надбягвания, музика и народни традиции. Събитието ще се състои на 7 март (събота) от 10:30 ч., конен двор „Странник“ ще бъде домакин на мащабния празник, обединяващ конните традиции и духа на предстоящия Ден на жената. Организира се в партньорство с НЧ „Светлина – 2013“ и „Карлово МЕС“. Празникът „Мъжка сила и Женска нежност на коне“.
с. Царимир (Община Съединение)
Една от утвърдените дестинации за Тодоровден в региона, с много участници и публика. Традиционно кушиите се провеждат в покрайнините на селото, а официалната част и веселието са в центъра.
Конни бази и организирани събития
Конна база „Тракиец“, с. Житница
Празнична програма под надслов „Магията на Тодоровден“, включваща:
- водосвет за здраве на конете и ездачите
- демонстрации и състезания
- фолклорна програма
Комплексът разполага с ресторант, хотелска част и зони за отдих, което го прави подходящ избор за семейно посещение.
Организаторите обещават, че ще съживят обичаите, ще разкат легендите и ще дадат възможност на децата да се докоснат до магията на конете отблизо. Вход – свободен за всички. Специален гост – Hell’s Kitchen България.
Конна база „Тара“, с. Ягодово
По-спокойна алтернатива с вход свободен. Програмата включва:
- разходки с коне
- фермерски пазар с местни продукти
- детска работилница за мартеници
Подходящо събитие за семейства с деца с вход свободен.
Важно за посетителите
Повечето събития започват между 10:00 и 11:00 ч. с водосвет за здраве, след което стартират кушиите. Очаква се голям интерес, затова е препоръчително да пристигнете по-рано заради затруднено паркиране.
Тодоровден е един от най-обичаните народни празници – ден за сила, традиции и почит към коня. Изберете близката до вас локация и се насладете на празничната атмосфера.
Снимка на корицата: Stoyan Iliev