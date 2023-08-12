Вдигнаха колонадата на Източната порта на Филипопол

Напредват дейностите по проекта за реставрация и консервация на Източната порта на Филипопол, видя репортер на Под тепето.
На мястото на разкопките вече са издигнати няколко колони, видими отдалеч. Те са на 6 брой към момента, с автентични елементи, капители и/или основи.
Колонадата е отличителен акцент и важна част от проекта за консервация на Източната порта.
Обектът, който е еден от двата ключови, заедно с Небет тепе, по големия проект „По крепостните стени на Филипопол“, е на обща стойност 8 милиона лева.
Припомняме, че първа копка по проекта бе направена преди около година. Те започнаха с почистване на растителността около артефактите. През март т.г. бе отчетено, че 40% от дейностите на Небет тепе и Източна порта за завършени. Това е един от ключовите обекти в район Централен“.
Очаква се дейностите по консервация, реставрация и социализация на обекта да бъдат завършени в края на 2023-а.
89 коментари
Профессиональный портал купить Facebook аккаунт рад видеть арбитражников в своем каталоге аккаунтов. Когда вы планируете купить Facebook-аккаунты, чаще всего важен не «одном логине», а в контроле и порядке: стабильный запуск, понятные роли между участниками и ясные доступы. Мы собрали понятную навигацию, чтобы вы сразу понимали что уточнить до оплаты.Что внутри: типы сущностей и сценарии. Важно: покупка — стартовая точка. Дальше решает порядок: кто имеет доступ, как вы ведете кампании без хаоса, как документируете действия и как разделяете тестовые и стабильные процессы. Особенность нашего сервиса — заключается в наличии эксклюзивной базы знаний, где собраны актуальные гайды по операционке. Здесь можно найти страницы Google, Twitter, Telegram под разные задачи: начиная с базовых вариантов до расширенными пакетами с описанием комплектации. Оформляя здесь, клиент получает не просто доступ, но и всестороннюю консультацию, прозрачные правила, гарантию на момент покупки плюс максимально низкие цены на рынке. Дисклеймер: действуйте в рамках закона и всегда с учетом правил сервисов.
серіали 2025 дивитись онлайн цікаві серіали на вечір