Вдигнаха колонадата на Източната порта на Филипопол

Напредват дейностите по проекта за реставрация и консервация на Източната порта на Филипопол, видя репортер на Под тепето.
На мястото на разкопките вече са издигнати няколко колони, видими отдалеч. Те са на 6 брой към момента, с автентични елементи, капители и/или основи.
Колонадата е отличителен акцент и важна част от проекта за консервация на Източната порта.
Обектът, който е еден от двата ключови, заедно с Небет тепе, по големия проект „По крепостните стени на Филипопол“, е на обща стойност 8 милиона лева.
Припомняме, че първа копка по проекта бе направена преди около година. Те започнаха с почистване на растителността около артефактите. През март т.г. бе отчетено, че 40% от дейностите на Небет тепе и Източна порта за завършени. Това е един от ключовите обекти в район Централен“.
Очаква се дейностите по консервация, реставрация и социализация на обекта да бъдат завършени в края на 2023-а.
44 коментари
квартира на сутки в гродно квартира в гродно на сутки
бюро дизайна интерьера спб дизайн агентство
Play online at elonbet casino: slots, live casino, and special offers. We explain the rules, limits, verification, and payments to avoid any surprises. This material is for informational purposes only.
Play at https://elon-casino-top.com online: slots from popular providers, live dealers, promotions, and tournaments. Learn about the bonus policy, wagering requirements, payment methods, and withdrawal times. Information for adult players. 18+. Gambling requires supervision.
дизайнер интерьера спб услуги дизайнера спб
Нужен отель? отель площадь ильича спокойное проживание рядом с метро и ключевыми районами Москвы. Современные номера, Wi-Fi, круглосуточная стойка. Подходит для краткосрочного и длительного размещения.
Нужна гостиница? https://renvills-hotel.ru комфортные номера для отдыха и командировок. Удобное расположение, чистые номера, Wi-Fi, парковка и круглосуточная стойка. Подходит для краткосрочного и длительного проживания, выгодные цены и удобное бронирование.