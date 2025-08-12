Стартира разрушаването на една от най-скъпите еднофамилни къщи в Пловдив- тази на Георги Самуилов и семейството му на улица „Иван Вазов“. Заграждането на супер апетитния парцел на метри от Военния клуб и бившия Партиен дом е изключително изненадващо, тъй като старата сграда там бе реконструирана основно само преди три години със сериозна инвестиция на собственика на Инса Ойлс. Близо 40 месеца след тоталния й ремонт по качествен архитектурен проект, в момента тя се демонтира.

Премахнати са дограмите, улиците, част от покрива. Изтърбушен е целият интериор и по всичко личи, че постройката се подготвя за разрушаване в следващите дни. Паралелно с това върви и разкопаване на съседния празен имот, на който до скоро имаше паркинг- той се подготвя за строителни дейности. Очевидно двете дейности се случват в пълен синхрон, тъй като се извършват зад едно общо строително заграждение, на което към този етап информационни табели няма.

Иначе казано- инвеститорът и в двата имота е един и същ. И това, по наша информация, не е досегашният собственик Георги Самуилов. След като стигна до финалната права по завършването на ремонта на стария тролейбусен трафопост на „Отец Паисий“ и „Ген. Гурко“, който скоро ще превърне в нова еднофамилна къща, крупният бизнесмен е решил да се освободи от намиращия се съвсем близо имот на „Иван Вазов“. И е намерил също толкова крупни бизнесмени за купувачи, които имат собственост в сградата на улицата, точно на отсрещния тротоар.

На този етап не е ясно какви точно инвестиционни намерения ще бъдат реализирани на окрупнения имот на улица „Иван Вазов“. По непотвърдена информация отново ще се строи еднофамилна къща, но в пъти по-голяма.