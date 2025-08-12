Депутат разкри снимки на тайнствено имение на Орбан

Независимият унгарски депутат Акош Хадхази публикува снимки на луксозен имот в Хатванпуста, който според него принадлежи на премиера Виктор Орбан. Комплексът включва палмова градина, частен зоопарк, подземен коридор и отопляема настилка в парка. Орбан отрече имотът да е негова резиденция, твърдейки, че е „фермата на баща му“, която още се строи.

Хадхази твърди, че работниците на обекта са подложени на строги мерки за сигурност, включително конфискуване на телефони. Той организира и публична „екскурзия“ до имота, привлякла хиляди хора, което унгарски медии сравниха с нахлуването в имението на бившия украински президент Янукович.

„Ако това е ферма, то тя е много странна“, коментира Хадхази. Според думите му снимките показват и отоплителни кабели, инсталирани под настилката на парка, за да не се налага премиерът да чисти снега, което я прави най-скъпата възможна настилка.

Други кадри, публикувани от унгарски депутат, разкриват подземен коридор от тухли, свързващ няколко сгради.

Опозиционният лидер Петър Магяр обяви, че ако бъде избран, ще нареди разследване на имуществото на бивши и настоящи правителствени служители, включително и на въпросния имот, чрез Държавната сметна палата и Националната служба за възстановяване на активи.

Снимки: Hadházy Ákos