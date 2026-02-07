В арт галерия „Пловдивски културен институт“ се открива изложбата „В светлината на зимата“ на пловдиивската художничка Зина Жекова. Експозицията представя зимни пейзажи и фигурални композиции, създавани през различни периоди от нейното творчество.

Картините са отражение на лични спомени и емоции, свързани със зимния сезон – време, което има особено значение за авторката, тъй като е родена през зимата. В платната си Жекова съчетава тишината и спокойствието на зимата с топлината на човешката чувствителност, като кани зрителите към вътрешно вглеждане и размисъл.

Зина Жекова работи в областта на живописта, рисунката и иконописта. Тя има участия в редица регионални и национални самостоятелни и групови изложби, както и в художествени форуми извън страната. Заглавието „В светлината на зимата“ не е случайно – то обобщава историите и преживяванията, разказани чрез подбраните картини в изложбата.

Откриването е от 18:00 часа в събота, 7 февруари, в арт галерия „Пловдивски културен институт“.