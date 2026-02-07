Социалистите избират нов лидер на извънреден конгрес

БСП се събира на извънреден Конгрес, който ще се проведе днес и в неделя. Дневният ред предвижда анализ на участието на социалистите в кабинета „Желязков“, приемане на платформа за следващите избори, предсрочно прекратяване на правомощията на Атанас Зафиров като председател на БСП и избор на нов лидер на партията. Заседанието започва в 11:00 часа, съобщава mediapool.bg.

Анализът на участието на БСП ще бъде представен от Зафиров и от председателя на парламентарната група Драгомир Стойнев.

През декември Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка „като акт на колективна отговорност“. Това стана няколко дни, след като правителството подаде оставка след многохилядни протести в София и други градове на страната. Зафиров обаче така и не подаде оставка.

След това в партията се появиха гласове за свикване на бърз Конгрес за избор на нов лидер преди предстоящите предсрочни парламентарни избори. Зафиров и хората около него защитаваха тезата, че това ще се отрази зле на партията точно преди изборите.

В крайна сметка през януари Националния съвет на БСП реши да свика Конгрес и да включи в дневния ред точка за избор на нов председател. Решението беше потвърдено миналата седмица, когато ръководството предложи отлагане на партийния форум. Мнозинството обаче отхвърли идеята и реши, че вървим към Конгрес и смяна на председателя.

Сред номинираните за председател на БСП са Крум Зарков, Борислав Гуцанов, Габриел Вълков, Калоян Паргов, Кристиан Вигенин, Иван Таков и Атанас Зафиров.