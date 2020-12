Hills of Rock се завръща в Пловдив през юли 2021 г.

SLIPKNOT, AMON AMARTH и още 32 банди потвърдиха отново своето участие във фестивала

След изпълнената с неизвестни 2020, от „Фест тийм” зарадваха днес меломаните като обявиха провеждането на четвъртото издание на фестивала Hills of Rock през 2021 година в Пловдив. Фестивалът ще се проведе в рамките на три дни, на три сцени. Датите са 22, 23 и 24 юли 2021, а мястото остава същото – Гребен канал.

Обявените за 2020 групи са потвърдили своето участие на Hills of Rock 2021, а останалите предстои да го направят. Това означава, че хедлайнер на първия фестивален ден ще бъдат американците от SLIPKNOT, a хедлайнер на втория фестивален ден – шведските викинги AMON AMARTH.

Освен двете основни групи, своето участие във фестивала през 2021 потвърдиха още 32 банди – Rise of the Northstar, Bury Tomorrow, Dagoba, 40 Days Later, Dark Sky Choir, Fallcie, Nervosa, D2, Klogr, Power Crue, Hangarvain, 5Rand, Ravenface, The Modern Age Slavery, District 13, Basska, Hellion Stone, Jeremy?, Baildsa, Django Ze, Ogi 23, Milena & Band, Pizza, Scroletics, I.V.R. Project, Jin Monic, Siluet, Kerana & Kosmonavtite, Severozapadnyatsite, Dead Man’s Hat, Boomerang & Artificial Comet.

„ Очакваме още много имена, които ще се включат в най-големия фестивал в България. Следващата добра новина е, че всички билети, закупени за изданието през 2020г. ще важат без презаверка или нужда от допълнително действие от ваша страна за новите дати през 2021 – 22, 23 и 24 юли”, обявиха организаторите от „Фест тийм”.

Ако по някаква причина не можете да присъствате на Hills of Rock 2021, то от днес, 07.12.2020г., до 31.12.2020г. можете да върнете билета си на мястото, от което е закупен. Поръчаните билети онлайн, могат да бъдат върнати в офисите на съответния билетен оператор.

От днес, 07.12.2020г., в продажба отново са тридневни билети за фестивала Hills of Rock 2021 на цена 120лв. и еднодневни билети на цена 100лв.

Съвсем скоро очаквайте информация за всички групи, които ще видим на Hills of Rock 2021.

Hills of Rock 2021 се организира oт “Фест Тийм” ООД с подкрепата на Фондация Plovdiv 2019. Билети за фестивала Hills of Rock 2021 могат да бъдат закупени от мрежата на Eventim.