Fest Team обявява нов световен музикален форум за Пловдив

Със съблазнителен анонс излезе изненадващо днес промоутърската компания Fest Team, която организира големите концерти на световни имена в Пловдив и цялата страна. Със специален сайт и още по-специален дизайн двигателите на Hills of rock обявиха проекта Phill good, който е ясна препратка към Филипопол. За това загатват и дизайнерските ефекти в специално създадената интернет страница на платформата.

„Имена, които със сигурност искаш да видиш. Място, на което ще се почувстваш добре. Следващото лято ще бъде незабравимо“, вдигат адреналина на меломаните от Fest Team в анонса си. От него може да предположим, че става въпрос за изцяло нов световен музикален форум, който компанията смята да организира под тепетата идното лято.

Къде точно в Пловдив и кога, на този етап не е ясно. В тайна остават и имената, които евентуално ще видим и чуем на живо в града догодина. В сайта на формата върви обратно броене, от което разбираме, че точно след 6 дни тайната ще бъде разкрита и ще бъде обявена голяма новина- на 16 октомври вероятно ще разберем кой музикант или банда ще забие в Пловдив.