Еколози: Източват язовир Батак

12:10ч, четвъртък, 21 август, 2025
Вече над 100 дни язовир Батак се източва зверски всекидневно, като водният му обем е вече около 30%, алармират от Национално сдружение за развитие на водоемите (Батак) в пост във Фейсбук. Еколозите твърдят, че язовирът се източна между 10 и 13 кубика в секунда.

„След няколко подадени сигнала, в крайна сметка на 14.08. 2025г. от Министерството на околната среда и водите или по-точно Басейнова дирекция-„Източнобеломорски район“ изпратиха представители, които да направят оглед на язовир Батак. Общо взето беше издаден констативен протокол, в който е описано , че водоемът е с ниско ниво и беше установено, че има умряла риба. И до там….Нищо съществено или по-точно замазване на ситуацията“, съобщават от организацията на профила си във Фейсбук.

От там предричат, че предстои още поне месец източване.

“ Язовирът лека-полека си заминава, както и всичко направено за него през последните години. Туризмът също. От тук нататък няма какво друго да се направи, освен протести“, допълват от сдружението.

