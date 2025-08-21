Пускат цялата магистрала Европа до средата на септември

Магистрала „Европа“ от границата със Сърбия ще бъде завършена и пусната за движение до средата на септември. Това съобщи министърът на регионалното развитие Иван Иванов, при направената днес проверка на напредъка в изграждането на последния участък от аутобана.

По последния участък на АМ „Европа“ с дължина 16,5 км, от Сливница до връзката със Софийския околовръстен път, се извършват довършителни работи. След направения днес обход на участъка видяхме, че направената организация от Агенция „Пътна инфраструктура“ и изпълнителите е на високо ниво и резултатите са налице, посочи регионалният министър.



Общата дължина на трасето, което е част от трансевропейската транспортна мрежа, е 63 километра. Започва от границата със Сърбия, при граничен пункт Калотина и се включва в северната скоростна тангента, която е също част от автомагистралата и от която трафикът се насочва към магистралите „Тракия“ и „Хемус“.