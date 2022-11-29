Жена блъска и крещи по магазини в Центъра

Скандализирана, че са я глобили за неправилно паркиране

„Знаете ли коя съм аз“, заплашвала жената в невинни магазини в района, в който джипът с регистрационен номер ААААА4 непрекъснато е глобяван

Жена с лъскав джип, с регистрационен номер от 5 А-та, тормози магазини в района на Природонаучния музей и на метри от кметството на район „Централен“. В сигнал, изпратен и до редакцията на „Под тепето“ от живеещи и работещи там, се съобщава, че госпожата често паркира в нарушение – от ляво на пътното движение по улица „Христо Г. Данов“.

След като редовно е глобявана от ОП „Паркиране и репатриране“, тя всеки път минава на рейд през магазините в района, сипейки заплахи.

Агресията ѝ била насочена към хората от квартала, тъй като тя у убедена, че те викал униформените да поставят фишове.

„Знаете ли коя съм аз?!“, крещяла жената в своите обиколки, докато блъска по врати и интериора на магазините.

Пред някои от потърпевшите се представяла за данъчна.

След една от вандалските ѝ акции преди две седмици от полицията дори са ѝ направили предупредителен протокол, съобщава жител на улицата.

Терорът над търговските обекти и неправилното паркиране от нейна страна продължава въпреки това, съобщават от района.

Редакцията на Под тепето отправи официално питане към полицията в Пловдив по случая. Очакваме отговорите.