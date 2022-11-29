Жена блъска и крещи по магазини в Центъра
Скандализирана, че са я глобили за неправилно паркиране
„Знаете ли коя съм аз“, заплашвала жената в невинни магазини в района, в който джипът с регистрационен номер ААААА4 непрекъснато е глобяван
Жена с лъскав джип, с регистрационен номер от 5 А-та, тормози магазини в района на Природонаучния музей и на метри от кметството на район „Централен“. В сигнал, изпратен и до редакцията на „Под тепето“ от живеещи и работещи там, се съобщава, че госпожата често паркира в нарушение – от ляво на пътното движение по улица „Христо Г. Данов“.
След като редовно е глобявана от ОП „Паркиране и репатриране“, тя всеки път минава на рейд през магазините в района, сипейки заплахи.
Агресията ѝ била насочена към хората от квартала, тъй като тя у убедена, че те викал униформените да поставят фишове.
„Знаете ли коя съм аз?!“, крещяла жената в своите обиколки, докато блъска по врати и интериора на магазините.
Пред някои от потърпевшите се представяла за данъчна.
След една от вандалските ѝ акции преди две седмици от полицията дори са ѝ направили предупредителен протокол, съобщава жител на улицата.
Терорът над търговските обекти и неправилното паркиране от нейна страна продължава въпреки това, съобщават от района.
Редакцията на Под тепето отправи официално питане към полицията в Пловдив по случая. Очакваме отговорите.
21 коментари
sayang138
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