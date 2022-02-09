Чудото се случи: Поставиха информационни табели на Форум Запад и още неоткрития Форум Север
Днес в Пловдив се случи чудо. Близо две години и половина след довършването на площад Централен и социализацията на Форум Запад, на археологическия обект най-накрая бе поставена информационна табела.
Тя е на български и английски, и в детайли разкрива какво е представлявала Агората, дава исторически и архитектурни справки както за Форума, така и за целия Филипопол, плюс планове на обекта, графична реконструкция на пропилеите и аркадата към ареата. Така вече пловдивчани и гостите на града ще знаят какво наблюдават и ще добият по-пълна представа за величието на античния град.
Таблото дава информация и за целия екип, работил по реализирането на проекта- от археолога, през проектантите, до строителите и изпълнителите на озеленяването.
Чудото днес се оказва двойно, тъй като информационна табела е поставена и на още неоткрития след реставрацията и консервацията Форум Север. Общата информация за Агората с тази от таблото на Форум Запад се преповтаря, като тук е даден в детайл планът на северната част, като са добавени някои от значимите находки, открити на обекта. Самият той трябва да бъде открит официално всеки момент, тъй като проектът изглежда вече е реализиран напълно.
2 341 коментари
Dostlar selam, bu popüler site oyuncuları adına önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi bahis platformu adresini erişim kısıtlaması nedeniyle yine değiştirdi. Erişim sorunu çekenler için link aşağıda. Resmi Casibom giriş adresi şu an paylaşıyorum Giriş Yap Bu link üzerinden direkt siteye erişebilirsiniz. Ayrıca yeni üyelere verilen hoşgeldin bonusu kampanyalarını da kaçırmayın. Güvenilir bahis keyfi için Casibom doğru adres. Tüm forum üyelerine bol kazançlar dilerim.