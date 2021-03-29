Без коментар: Вижте как се следи за охраната на бюлетините (СНИМКИ)

„Бюлетините за предстоящите избори за народни представители за 16 РИК пристигнаха днес в Областна администрация в Пловдив при засилена полицейска охрана и предадени по график на районите администрации, също придружени от ескорт на МВР. Утре ще бъдат получени и бюлетините за 17 РИК.“
Това гласи прессъобщение от Областна администрация, разпратено до медиите и придружено със следните кадри, които оставяме без коментар.
157 коментари
discount pharmacies in Ireland
top-rated pharmacies in Ireland online pharmacy ireland pharmacy delivery Ireland
https://aussiemedshubau.com/# trusted online pharmacy Australia
pharmacy delivery Ireland: buy medicine online legally Ireland – best Irish pharmacy websites
online pharmacy
cheapest pharmacies in the USA: online pharmacy reviews and ratings – compare online pharmacy prices
Australian pharmacy reviews: pharmacy discount codes AU – Aussie Meds Hub