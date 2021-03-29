Без коментар: Вижте как се следи за охраната на бюлетините (СНИМКИ)

„Бюлетините за предстоящите избори за народни представители за 16 РИК пристигнаха днес в Областна администрация в Пловдив при засилена полицейска охрана и предадени по график на районите администрации, също придружени от ескорт на МВР. Утре ще бъдат получени и бюлетините за 17 РИК.“
Това гласи прессъобщение от Областна администрация, разпратено до медиите и придружено със следните кадри, които оставяме без коментар.
169 коментари
http://tufarmaciatop.com/# farmacias sin receta en España
liste pharmacies en ligne fiables: pharmacie en ligne France – acheter medicaments en ligne livraison rapide
top farmacia online miglior farmacia online con sconti farmacia online
https://pharmaclassement.com/# medicaments sans ordonnance en ligne
miglior farmacia online con sconti farmacia online Italia miglior farmacia online con sconti
https://tufarmaciatop.com/# TuFarmaciaTop
https://sceglifarmacia.com/# miglior farmacia online con sconti
http://apothekenradar.com/# apotheke online bestellen
médicaments sans ordonnance en ligne codes promo pharmacie web Pharma Classement