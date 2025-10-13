Пловдивски полицаи осигуриха спешен съпровод на автомобил с бременна жена

Докато изпълнявали задълженията си в района на Гребната база в града, на 10 октомври следобед, до служебния микробус на униформени от сектор „Специализирани полицейски сили“ спрял лек автомобил. Неговият разтревожен водач обяснил, че спешно трябва да откара бременна в 8-я месец жена в болница, поради силни болки. На опасението на мъжа, че трафикът ще го затрудни много, полицаите реагирали единодушно и без да се двоумят – потеглили с включени светлинна и звукова сигнализация пред колата и й осигурили безопасен коридор. Така, избягвайки задръстванията по два от големите пловдивски булеварди – „Копривщица“ и „Пещерско шосе“, за кратко заедно стигнали до здравното заведение, където жената била поета от специалистите.

След оказаното съдействие екипът отново продължил с преките си задачи, а за адекватната им реакция и проявената човечност и съпричастност бъдещата майка разказа в публикация в социалната мрежа. Нейната сърдечна благодарност е насочена към инспектор Георги Малаков, младши инспекторите Асен Димов и Атанас Далаберов и младши експертите Пламен Димов, Камен Костов и Владимир Калинов, които с поведението си доказаха, че служителите на реда се отличават с професионализъм, отговорност и отдаденост.