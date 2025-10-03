Продължават протестите на жителите на село Труд

Жителите на село Труд от години водят последователна борба за нормална транспортна връзка с Пловдив. Въпреки протести, подписки, сезирани институции и подкрепа от местния бизнес, адекватно решение така и не е намерено.

Още през ноември 2022 г. 1420 жители депозираха подписка до Областния управител, Община Марица и Община Пловдив. На 29 септември 2024 г. селото излезе на масов протест, подкрепен от 54 фирми с над 2500 служители. Въпреки това институциите продължиха да си прехвърлят документи, без реални действия.

Жителите на село Труд започват безсрочни протести

В края на 2024 г. Община Марица обяви чрез медиите, че решава проблема с повече курсове и спирки на маршрутна линия №5. Това „решение“ остана само заглавие в медиите. Освен че нищо не се промени, проблема се задълбочи – нередовни курсове, препълнени микробуси, липса на билети и неприемливи условия за пътуване. Тази седмица хората отново научиха от медиите, че в рамките на три дни ще бъде обявено новото решение от местната власт. Дните изтекоха, но и до днес няма никаква информация как ще се движи линията – по какъв маршрут, с какво разписание и на каква база е взето това решение.

Жителите категорично заявяват, че отново са пренебрегнати и оставени без детайлна информация за действията на общината, която комуникира с тях чрез медиите. В отговор, в четвъртък те внесоха подписка до: Министерство на транспорта и съобщенията, Областна администрация – Пловдив, Община Марица и Пловдив, Общински съвет – Марица и Пловдив.

Основното искане е да бъде свикано общоселско събрание, на което всички отговорни институции да застанат пред хората, да обяснят какви решения предлагат и да се ангажират със срокове.

Министърът на транспорта Гроздан Караджов още преди 8 месеца обеща среща с жителите на Труд, но такава не се състоя. Вместо това разговори се водят единствено между институции. В парламентарна комисия той дори заяви, че „проблем вече няма“ – нещо, което хората категорично отричат: „Как така проблемът е решен на думи, след като нищо не се е променило?“

В отговор селото продължава безсрочните протести, които ще се провеждат всяка неделя до намирането на прозрачно, реално и работещо решение.

Следващият протест е насрочен за 5 октомври 2025 г. (неделя) от 16:00 ч. Маршрутът минава през кръговото колело на Карловско шосе.