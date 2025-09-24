От 24 до 27 септември 2025 г. Пловдив отново ще бъде център на индустриалните технологии и новаторските идеи. 79-ото издание на Международния технически панаир – най-голямото индустриално събитие в България и водеща платформа за бизнес и иновации в Югоизточна Европа – събира световни и местни компании, за да представи бъдещето на промишлеността, строителството, транспорта и електрониката.

Форумът предлага уникална възможност за директни бизнес контакти, стратегически партньорства и навлизане на нови пазари. Към момента вече са подадени 32 заявки за иновативни продукти, които ще бъдат оценени от експертна комисия, а най-добрите ще получат престижните златни медали на изложението – отличия, които се превърнаха в символ на технологичен престиж и международно признание. Церемонията по награждаването ще се проведе на 25 септември от 18:00 часа в зала „Пловдив“ на Конгресния център.

Сред вече заявените иновации се открояват решения с висока добавена стойност:

Строителство и инфраструктура – масивни дървени къщи от полярен бор, строителна система за екологични домове „ЦАР и ГРАД“, инфраред подови отоплителни системи и мобилно универсално укритие за гражданска защита.

– масивни дървени къщи от полярен бор, строителна система за екологични домове „ЦАР и ГРАД“, инфраред подови отоплителни системи и мобилно универсално укритие за гражданска защита. Машини и индустриални технологии – шлайфаща машина GP 600 2Z, когенератор Tedom Flexi 350 и токова клема за високоволтови мрежи за по-ефективно производство.

– шлайфаща машина GP 600 2Z, когенератор Tedom Flexi 350 и токова клема за високоволтови мрежи за по-ефективно производство. Транспорт и мобилност – локомотив DualShunter 2000, електрически самосвал Piaggio Porter NPE, електрически ван Foton iView и GPS система за управление на автопаркове.

– локомотив DualShunter 2000, електрически самосвал Piaggio Porter NPE, електрически ван Foton iView и GPS система за управление на автопаркове. AI и електроника – Hisense Mini LED телевизор, смарт тракер с изкуствен интелект, хибриден соларен инвертор ZCS Azzuro, дигитална платформа „Energoto.bg“ и български незабавен преводач на разговори с технология за клониране на гласа.

– Hisense Mini LED телевизор, смарт тракер с изкуствен интелект, хибриден соларен инвертор ZCS Azzuro, дигитална платформа „Energoto.bg“ и български незабавен преводач на разговори с технология за клониране на гласа. Роботика и автоматизация – дрон за почистване на фасади и соларни панели, който намалява разходите и повишава безопасността.

Изложението обединява специализирани експозиции в сектори като смарт технологии и енергийна ефективност, зелена икономика, електромобилност, информационни и дигитални технологии, машиностроене и текстилна индустрия.

По време на Техническия панаир ще се открие и Balkan–China Silk Road Economic Forum 2025 (25–26 септември, Конгресен център на Международния панаир – Пловдив) и съпътстващото Balkan–China Expo 2025 (24–27 септември, Палата 7). Balkan–China Expo 2025 е специална експозиция за китайски компании и членове на БККИР, отворена и към поканени фирми от региона. Събитията са под патронажа на вицепрезидента на Република България г-жа Илияна Йотова и се реализират със съдействието на Посолството на КНР в София. Форумът отбелязва 10 години БККИР и 10 години от присъединяването на България към инициативата „Един пояс, един път“.

Очакванията са форумът отново да привлече водещи инвеститори, мениджъри и специалисти от цяла Европа, утвърждавайки Пловдив като регионален център на индустриалната трансформация.