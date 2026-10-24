Застреляха Слави Бинев

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Бизнесменът Слави Бинев е бил застрелян в София. Убийството е извършено в столичния квартал „Павлово“ около 10 часа. Били са произведени няколко изстрела, а по-късно извършителите са задържани, съобщава 24 часа. Според източници на изданието причината за тежкото престъпление е битов скандал.

Сигналът е получен в 10.28 ч. Линейка пристигнала на мястото за 7 минути, но спешните медици само констатирали смъртта на Бинев. По информация на NOVA за убийството сигнализирал работник в къщата на Бинев. Той казал, че на мястото дошли хора, чули се изстрели и когато отишъл да провери какво се случва, видял Бинев убит. По неофициална информация на източници на NOVA бизнесменът е прострелян в главата и тялото при спор с познати в дома му. Около час след получаването на сигнала за убийството, властите задържаха трима души с оръжие на магистрала „Хемус“, научи NOVA.

Слави Бинев бе един от емблематичните бизнесмени на прехода, известен и с политическите си амбиции през различни партии. Той е създател на знаковия клуб Биад в София.

Роден е през 1965 г. в София. Завършва Френската езикова гимназия в столицата, а след това Националната спортна академия „Васил Левски“, където изучава тенис и бокс. През 1987 – 1992 г. Слави Бинев е многократен шампион по таекуондо на България и победител в множество международни състезания.

Започва политическия си път в партия „Атака“. През 2007 г. е избран за евродепутат, а през 2009 г. печели втори мандат. През 2012 г. учредява Консервативна партия „Движение на успеха“, която става част от политическия съюз Гражданско обединение за реална демокрация (ГОРД). По-късно Бинев напуска обединението и се присъединява към Националния фронт за спасение на България (НФСБ).

На парламентарните избори през октомври 2014 г. е избран за народен представител. През декември същата година оглавява парламентарната комисия по култура. Назначението му предизвиква протести сред представители на театралната и медийната общност. На 8 декември Бинев подава оставка от поста.

На парламентарните избори през 2017 г. е кандидат за депутат от листите на ДПС. По-рано се е кандидатирал и за кмет на София от „Атака“.