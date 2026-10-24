Тони Сервило и Изабел Юпер този уикенд на Синелибри в Пловдив

Три филма ни очакват в програмата на Синелибри този уикенд в Пловдив – вълнуващи заглавия от Италия и Франция, както и българско документално кино.

В събота можем да гледаме „Лудории“ със звездата на италианското кино Тони Сервило в нова, необичайна светлина за него. Той е възрастен илюстратор, на когото се налага да се грижи за почти непознатия 4-годишен внук. Двамата са затворени в апартамент в Неапол, а разговорите и игрите помежду им събуждат спомени и страхове за живота, остаряването и творческата свобода. Прожекцията е събота вечер, 24 октомври, от 18:30 часа.

Неповторимата Изабел Юпер се събира на големия екран с Даян Крюгер в забавния френски „Световно неизвестна“. Филмът е номиниран за награда на публиката на престижния кинофестивал в Локарно. Корин е статистка, която мечтае за по-значима роля и вярва, че големият пробив е току зад ъгъла, а приятелството с известна актриса я кара да вярва, че успехът е близо, но дали е така? Прожекцията е в неделя от 18:30 часа.

Отново в неделя, но в ранния следобед от 16:15 пък е прожекцията на документалния филм „Петокнижие Анжелово“ – разказ за Анжел Вагенщайн, но и за цялата изминала история на България в последните 100 години.

Прожекциите са в LUCKY Дом на киното, а фестивалът продължава с ежедневни прожекции до 8 ноември. Пълната програма на фестивала може да се види на сайта kinolucky.com, откъдето са възможни и онлайн закупуване на билети. Цената е 8 евро, с намаление за учащи и пенсионери – 7 евро. Събитието е част от Културния календар на Община Пловдив.