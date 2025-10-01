Задава се ново издание на Design WeekEnd в Пловдив

Задава се ново издание на форума Design WeekEnd в Пловдив. Събитието е тридневно дизайн състезание, насочено към ученици и студенти. Състои се от опознавателна вечер с дискусионен панел, лекции от ментори професионалисти в сферата на дизайна и 26 часа време за работа по отбори по изграждане на бранд от нулата.

Design WeekEnd 2025 ще се проведе в периода 14-16 ноември под надслова “Творчески пътеки”. Той е доста пряко свързан с идеята и младия екип на Design WeekEnd. „Няма творец, който да не е сменял творческата посока на своите творби поне веднъж. А колкото повече творчески пътеки има един артист, толкова повече шедьоври може да сътвори“, казват организаторите на събитието.

Записването за участие ще бъде в изцяло нов формат. За това издание регистрацията ще бъде двуетапна. В първия етап участниците ще трябва да изпратят с регистрацията си и техен проект. Вторият етап от регистрацията ще бъде кратка дискусия с организаторите, в която да разкажат защо искат да участват.

Победителите миналата година стажуваха в големи агенции в България. За тази година също се подготвят подобни награди. Регистрацията за събитието вече е отворена тук: designweekend.co/register