Глен Хюз пее класически Deep Purple през лятото

Глен Хюз, обичаният и много популярен басист и певец на Deep Purple от средата на 70-те, ще изнесе на 24 юни на Парк център „Юнак“ в София страхотно шоу, наречено Glenn Hughes Performs Classic Deep Purple Live – Celebrating the 50-th anniversary of the album “Burn”. Програмата включва целия албум „Burn”, но и парчета от „Stormbringer”, и „Come taste the band”.

Хюз, наричан заради страхотния си вокален обхват и височини The Voice of Rock, води банда от първокласни музиканти в състав: Глен Хюз – вокали и бас, Сьорен Андерсен – китара, Аш Шиън – барабани и Боб Фридзема – клавишни.

Билети за събитието Glenn Hughes Performs Classic Deep Purple Live са в продажба в мрежата Bilet.bg (вкл. и магазини „На тъмно“), както и онлайн на www.sme.bilet.bg на цени от:

– 70 лв. до 31.03.2023 г. вкл.

– 80 лв. от 01.04.2023 г. до 23.06.2023 г. вкл.

– 90 лв. в деня на концерта, като ще се продават и на място

– 120 лв. – VIP седящи (тераса)

* Деца до 10 год. възраст влизат без билет, но с придружител.

ВИП: 120 лв. (седящи на терасата, с отделен вход и бар).