10 нови видове, открити по света през 2023 г.

Източник: Наука OFFNews/ 10 of the Coolest New Animal and Fungi Species Discovered in 2023, Olivia L. Dobbs, vocal.media

2023 г. бе забележително продуктивна година за науката. С почти изцяло премахнати ограничения за COVID, учените най-накрая успяха да се върнат към работа, както обикновено, с теренни изследвания и проучвания. Резултатите вече се виждат и по целия свят хората откриват нови животни и гъби.

Вижте кои са 10-те най-невероятни нови видове, открити по света през 2023 г.

1. Tachymenoides harrisonfordi – Змията на Харисън Форд

Този вид змия, кръстен на Харисън Форд като намигване към страхуващия се от змии образ на Индиана Джоунс, обикновено се нарича „Слабичката змия на Харисън Форд“ (Harrison Ford’s Slender Snake). Открит е в Перу през август 2023 г. като част от усилията за сътрудничество между изследователи от Перуанския институт по херпетология, Националния университет на Сан Маркос, Центъра за орнитология и биоразнообразие, Университет на Илинойс и Международния университет на Флорида. Видът е напълно безвреден за хората и, за щастие, предпочита да се храни с малки влечуги и земноводни, а не с изследователи и археолози. Освен това е доста малък, достигайки около 40 см, когато е напълно пораснал.

Източник: A new species of Tachymenoides (Serpentes: Dipsadidae: Tachymenini) from the puna of the Otishi National Park in Peru.

2. Scinax pyroinguinis – „Жабата с огнените слабини“

Друг вид, ендемичен за Перу, дървесната жаба, Scinax pyroinguinis, бе намерена да се крие в тропическите гори на Амазонка през май 2023 г. Наречена така заради оранжевите и черни ивици по вътрешната част на краката, името на рода и вида буквално се превежда като „жабата с огнените слабини“. Изследователите, съобщили откритието на този нов вид жаба, използват доклада си, за да предупредят за опасностите от потенциална загуба на местообитания, причинена от горски пожари в региона, които могат да попречат на редките видове да оцелеят достатъчно дълго, за да бъдат проучени по-задълбочено.

Източник: Rising from the ashes: A new treefrog (Anura, Hylidae, Scinax) from a wildfire-threatened area in the Amazon lowlands of central Peru

3. Hericium ophelieae – лечебната гъба

Този нов вид лечебна гъба бе открит да расте върху няколко вида местни дървета в Южна Африка през март 2023 г. Открита е от Брейтен ван дер Мерве, трета година отличен студент в Университета Стеленбош в Южна Африка. Лечебната стойност на новия вид гъба в момента се проучва, но много от роднините й също имат доказани медицински приложения, така че надеждите за потенциални ползи за здравето са големи. Необходими са допълнителни изследвания, за да се види как тази гъба може да бъде използвана в помощ на хората.

Източник: Hericium ophelieae sp. nov., a novel species of Hericium (Basidiomycota: Russulales, Hericiaceae) from the Southern Afrotemperate forests of South Africa – PMC

4. Horaglanis populi

Този нов вид дишащ въздух сом е ендемичен за подземни водни канали и кладенци в Индия. Подобно на повечето други пещерни риби, сомът няма очи или пигментация, което го прави доста странно изглеждащ. Видът е описан през февруари 2023 г. след изпълнение на шестгодишен научен проект в Индия.

Източник: Evolution in the dark: Unexpected genetic diversity and morphological stasis in the blind, aquifer-dwelling catfish Horaglanis

5. Munidopsis girguisi, M. nautilus, M. testuda, M. cortesi и M. hendrickxi

Тези четири вида дълбоководни омари са описани в началото на годината, през януари 2023 г. Колекцията от варианти на Munidopsis е намерена в източния Пасифик и описана. Тези омари са от особен научен интерес поради способността им да обитават в големи количества в суровите бездни на региона. Разнообразието им обаче е толкова значително, че откриването им може да доведе до преразглеждане на класификациите на групата видове.

Източник: Cosmopolitan abyssal lineages? A systematic study of East Pacific deep-sea squat lobsters (Decapoda: Galatheoidea: Munidopsidae)

6. Sibon irmelindicaprioae – Змията, която се храни с охлюви на Ди Каприо

Ядящата охлюви змия на Ди Каприо е неотровна змия, която живее в Източна Панама и Западна Колумбия. Не е много изненадващо, че диетата й почти изцяло се състои от охлюви. Челюстта й е специализирана за промъкване в извитата черупка на местните охлюви, за да хване месестите парчета на мекотелите и да ги извади. Видът е открит от еквадорския биолог Алехандро Артеага и панамския биолог Абел Батиста. Те я наричат на Леонардо ди Каприо, за да обърнат внимание на отрицателните ефекти, които незаконният добив на злато има върху местните гори и особено върху този вид. Втората част от името на вида е кръстен в чест на майката на Леонардо ди Каприо, Ирмелин Инденбиркен.

Източник: A consolidated phylogeny of snail-eating snakes (Serpentes, Dipsadini), with the description of five new species from Colombia, Ecuador, and Panama

7. Hyloscirtus tolkieni – Жабата от потоците на Рио Негро

Тази жаба се среща в крайречните местообитания на Андите в Еквадор. Визуално се отличава от другите жаби и е значително по-голяма от вида, с който е най-тясно свързана. Кръстена е на Толкин от д-р Диего Сиснерос-Хереди, за когото се твърди, че е голям фен на Властелинът на пръстените. Самото изследване започва с леко модифициран цитат от „Хобит“, който е доста симпатичен:

„В един поток в гората живееше Hyloscirtus. Това не е някакъв неприятен, мръсен поток, с петна от замърсяване и миризма на кал, нито сух, гол, пясъчен поток, в който няма какво да кацне или да се яде: това бе потока на Hyloscirtus, а това означава качество на околната среда.“

Източник: A new stream treefrog of the genus Hyloscirtus (Amphibia, Hylidae) from the Río Negro-Sopladora National Park, Ecuador

8. Cyrtodactylus santana – Гекон с извити пръсти

Извититопръстният гекон, открит в началото на годината през януари 2023 г., е местен обитател на Източен Тимор, островна държава на югоизток от Индонезия. Естественият му ареал на местообитание е забележително малък и в момента е открит само в две различни съседни варовикови пещери. Това същество, обитаващо пещери, е открито по време на съвместната експедиция между Музея по естествена история на Лий Конг Чиан, Conservation International и Министерството на земеделието и рибарството. Авторите на изследването съобщават с много оптимизъм относно намирането на повече свързани видове при по-нататъшните изследвания.

Източник: Scratching the surface: a new species of Bent-toed gecko (Squamata, Gekkonidae, Cyrtodactylus) from Timor-Leste of the darmandvillei group marks the potential for future discoveries

9. Podogymnura intermedia и Podogymnura minima – Междинните и малките таралежи с мека козина

Това са два тясно свързани вида таралежи, по-точно – гимнури. Гимнурите (Galericinae) са подсемейство бозайници от семейство Таралежови (Erinaceidae). Външно те приличат на големи плъхове или опосуми. Козината е гъста, мека, без бодли.

В източната част на Минданао във Филипините тези видове имат малък ареал. Тези два нови варианта на таралеж с мека козина са значително по-малки по размер от този, който бе известен преди 2023 г. (с тяло 45 см и опашка до 21 см). Трите вида, които са известни сега, макар и доста сходни на вид, могат да бъдат разграничени както по техния размер, така и по мекотата на козината им. А липсата на защитни бодли се компенсира от остра, неприятна миризма, подобна на миризмата на лук или чесън.

Източник: A re-assessment of diversity among Philippine gymnures (Mammalia: Erinaceidae: Podogymnura), with a new species from eastern Mindanao

10. Promachocrinus fragarius – Антарктическата ягодова переста морска лилия

Антарктическата ягодова переста морска лилия е може би едно от най-интересните същества, открито тази година. Този вид, подобен на извънземно, обитава водите на Южния океан. Неговата форма и цвят, подобни на ягода, са вдъхновили авторите на името му. Цветът му всъщност може да варира от „лилаво“ до „тъмно-червеникаво“ и е описан, че има „десетлъчева симетрия“ и 20 пипала. Тази морска звезда плува свободно около Южни Сандвичеви острови на дълбочини между 60 м и 1200 м. Този вид е описан през юли 2023 г. от Уилсън и Рауз Маклафлин, когато ДНК на голяма колекция от пернати звезди е проверена и е доказано, че се различават една от друга.

Източник: Resolving the taxonomy of the Antarctic feather star species complex Promachocrinus ‘kerguelensis’ (Echinodermata: Crinoidea)

Интересно какво още учените ще могат да открият за нашата красива планета.