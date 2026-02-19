УМБАЛ „Свети Георги“ отваря врати за безплатна помощ при алкохолна и наркотична зависимост

Безплатни консултации и прегледи за алкохолна и наркотична зависимост, както и обучения за оказване на първа помощ при самоотравяне с лекарства и битови отрови, ще се проведат в Отделението по клинична токсикология на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, блок 4, на територията на Клиниката по инфекциозни болести.

От 24 до 26 февруари 2026 г., между 12.00 и 14.00 ч., ще се проведат Дни на отворените врати като част от кампанията „Здраве за всички“, насочена към осигуряване на достъп до безплатна и квалифицирана медицинска помощ.

По време на инициативата посетителите ще могат да получат консултации и експертна информация по следните теми:

„Наркотици и наркотична зависимост – разпознаване на първите симптоми, първа помощ при злоупотреба и превенция“;

„Алкохол и алкохолна зависимост – комплексно поведение и превенция“;

„Първа помощ при самоотравяне с различни лекарствени вещества и битови препарати“.

За включване в инициативата и посещение на Отделението по клинична токсикология е необходимо предварително записване на тел. 0883 562 040. Записванията се приемат всеки делничен ден между 08.00 и 10.00 ч.

Наркотичните вещества стават все по-достъпни както за деца и подрастващи, така и за възрастни, като рискът от зависимост засяга хора от всички възрасти и социални групи. Причините варират – от любопитство и влияние на средата до стремеж за бягство от стрес, гняв или неудовлетвореност.

Алкохолната зависимост е хронично заболяване, характеризиращо се със загуба на контрол върху количеството алкохол и поява на абстинентни симптоми при спиране, с тежки последици за физическото и психичното здраве.

Отравянията с лекарства и битови химикали могат да засегнат целия организъм и често се развиват бързо, като представляват сериозна опасност за живота. При децата те най-често са резултат от любопитство и невнимание, а при възрастните – от незнание, случайност или умишлени действия. В такива случаи навременната диагностика и адекватното лечение са от ключово значение.

Отделението по клинична токсикология на УМБАЛ „Свети Георги“ е с III ниво на компетентност, разполага с 10 легла за интензивно лечение и работи съгласно медицинския стандарт по „Клинична токсикология“. Специалистите в отделението са и републикански консултанти към Центъра за спешна медицинска помощ.