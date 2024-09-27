Пловдив домакинства на най-голямото събитие по обществено здраве в България

Пловдив е градът, където историята, културата и традициите срещат науката, технологиите и иновациите. Това го прави перфектен домакин на най-голямото събитие по обществено здраве в България, на което ще присъстват медицински специалисти, студенти, здравни власти и заинтересовани страни, споделящи опит и дискутиращи теми в областта на социалната медицина, епидемиология, здравен мениджмънт, оценка на здравните технологии, е-здраве, медицинска етика, право и др.
Българско научно дружество по обществено здраве съвместно с Факултет по Обществено здраве към Медицински университет – Пловдив, ще имат честта да са домакини на Седма научна конференция с международно участие „Общественото здраве: поглед към бъдещето“, която ще се проведе на 27-28 септември 2024 г. в Медицински университет – Пловдив. Откриването е на 27 септември (петък) от 13.00 часа в I-ва Аудитория на Медицински университет – Пловдив.
Основна тема на събитието тази година е Общественото здраве: поглед към бъдещето. Сесиите на конференцията ще обхванат актуални теми, особено важни в контекста на настоящите предизвикателства пред здравната система у нас и в частност общественото здраве в променящия се свят.
По време на събитието катедра „Социална медицина и обществено здраве“ отбелязва 75 годишната си история, написана с много любов и отдаденост от поколения преподаватели и служители. Събитието ще се състои на 27.09.2024 г. (петък) от 17:30 ч. в Епископската базилика на Филипопол в гр. Пловдив (адрес: бул. Княгиня Мария Луиза №2).
Катедра „Социална медицина и обществено здраве“ е символ на професионализъм, академични постижения и непрекъснато развитие. Вече 75 години допринася за подобряване на общественото здравеопазване в България чрез високообразовани млади хора и научни изследвания, отговарящи на съвременните предизвикателства и потребности. Постигнатите успехи в научно-изследователската и преподавателска дейност са доказателство за отдадеността и професионализма на целия екип. Членовете на катедрата изграждат ново поколение специалисти, които са подготвени да работят в динамична и комплексна област на социалната медицина и общественото здраве.
На седма научна конференция с международно участие „Общественото здраве: поглед към бъдещето“ ще присъстват над 150 човека, от които над 70 активни участници с доклади.
_________________________
В прикачените линкове ще намерите програма на събитието и книжка с резюмета:
https://publisher.mu-plovdiv.bg/wp-content/uploads/published-online/public-health-conf/2024/program/scientific-program.html
https://publisher.mu-plovdiv.bg/wp-content/uploads/published-online/public-health-conf/2024/abstract-book.html
1 760 коментари
Grandpashabet guncel linki laz?msa dogru yerdesiniz. H?zl? giris yapmak icin https://grandpashabet.in.net/# Deneme bonusu bu sitede.
Arkadaşlar selam, Vay Casino oyuncuları adına kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Malum site giriş linkini tekrar güncelledi. Erişim sorunu varsa endişe etmeyin. Son Vaycasino giriş linki şu an burada: https://vaycasino.us.com/# Paylaştığım bağlantı üzerinden doğrudan siteye girebilirsiniz. Lisanslı bahis keyfi sürdürmek için Vay Casino doğru adres. Herkese bol şans dilerim.
Grandpasha giris linki laz?msa iste burada. Sorunsuz erisim icin Grandpashabet 2026 Deneme bonusu bu sitede.
Herkese selam, Casibom sitesi üyeleri için önemli bir paylaşım yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi site adresini erişim kısıtlaması nedeniyle tekrar taşıdı. Siteye ulaşım sorunu varsa çözüm burada. Güncel siteye erişim bağlantısı şu an paylaşıyorum Casibom Sorunsuz Giriş Bu link üzerinden direkt hesabınıza bağlanabilirsiniz. Ayrıca kayıt olanlara verilen yatırım bonusu kampanyalarını mutlaka kaçırmayın. En iyi casino deneyimi için Casibom tercih edebilirsiniz. Tüm forum üyelerine bol kazançlar dilerim.
Arkadaşlar, Grandpashabet yeni adresi açıklandı. Giremeyenler şu linkten devam edebilir https://grandpashabet.in.net/#
Grandpashabet guncel adresi laz?msa iste burada. Sorunsuz erisim icin https://grandpashabet.in.net/# Yuksek oranlar bu sitede.
Arkadaşlar, Grandpashabet son linki açıklandı. Adresi bulamayanlar buradan devam edebilir https://grandpashabet.in.net/#
Arkadaşlar selam, Vaycasino oyuncuları için önemli bir duyuru paylaşıyorum. Malum Vaycasino adresini yine güncelledi. Giriş hatası yaşıyorsanız panik yapmayın. Güncel Vaycasino giriş linki artık aşağıdadır: Giriş Yap Paylaştığım bağlantı üzerinden doğrudan siteye erişebilirsiniz. Lisanslı casino keyfi sürdürmek için Vaycasino tercih edebilirsiniz. Herkese bol kazançlar dilerim.
Herkese selam, bu popüler site oyuncuları adına önemli bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Herkesin bildiği üzere bahis platformu adresini BTK engeli yüzünden tekrar değiştirdi. Giriş sorunu yaşıyorsanız çözüm burada. Yeni Casibom giriş adresi artık paylaşıyorum Giriş Yap Bu link ile direkt siteye girebilirsiniz. Ayrıca kayıt olanlara sunulan freespin fırsatlarını mutlaka inceleyin. Güvenilir slot deneyimi sürdürmek için Casibom tercih edebilirsiniz. Tüm forum üyelerine bol şans dilerim.
Matbet TV giris adresi ar?yorsan?z dogru yerdesiniz. Mac izlemek icin: Matbet Sorunsuz Giris Canl? maclar burada. Gencler, Matbet bahis son linki belli oldu.