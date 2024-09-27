Пловдив домакинства на най-голямото събитие по обществено здраве в България

Пловдив е градът, където историята, културата и традициите срещат науката, технологиите и иновациите. Това го прави перфектен домакин на най-голямото събитие по обществено здраве в България, на което ще присъстват медицински специалисти, студенти, здравни власти и заинтересовани страни, споделящи опит и дискутиращи теми в областта на социалната медицина, епидемиология, здравен мениджмънт, оценка на здравните технологии, е-здраве, медицинска етика, право и др.
Българско научно дружество по обществено здраве съвместно с Факултет по Обществено здраве към Медицински университет – Пловдив, ще имат честта да са домакини на Седма научна конференция с международно участие „Общественото здраве: поглед към бъдещето“, която ще се проведе на 27-28 септември 2024 г. в Медицински университет – Пловдив. Откриването е на 27 септември (петък) от 13.00 часа в I-ва Аудитория на Медицински университет – Пловдив.
Основна тема на събитието тази година е Общественото здраве: поглед към бъдещето. Сесиите на конференцията ще обхванат актуални теми, особено важни в контекста на настоящите предизвикателства пред здравната система у нас и в частност общественото здраве в променящия се свят.
По време на събитието катедра „Социална медицина и обществено здраве“ отбелязва 75 годишната си история, написана с много любов и отдаденост от поколения преподаватели и служители. Събитието ще се състои на 27.09.2024 г. (петък) от 17:30 ч. в Епископската базилика на Филипопол в гр. Пловдив (адрес: бул. Княгиня Мария Луиза №2).
Катедра „Социална медицина и обществено здраве“ е символ на професионализъм, академични постижения и непрекъснато развитие. Вече 75 години допринася за подобряване на общественото здравеопазване в България чрез високообразовани млади хора и научни изследвания, отговарящи на съвременните предизвикателства и потребности. Постигнатите успехи в научно-изследователската и преподавателска дейност са доказателство за отдадеността и професионализма на целия екип. Членовете на катедрата изграждат ново поколение специалисти, които са подготвени да работят в динамична и комплексна област на социалната медицина и общественото здраве.
На седма научна конференция с международно участие „Общественото здраве: поглед към бъдещето“ ще присъстват над 150 човека, от които над 70 активни участници с доклади.
_________________________
В прикачените линкове ще намерите програма на събитието и книжка с резюмета:
https://publisher.mu-plovdiv.bg/wp-content/uploads/published-online/public-health-conf/2024/program/scientific-program.html
https://publisher.mu-plovdiv.bg/wp-content/uploads/published-online/public-health-conf/2024/abstract-book.html
1 738 коментари
Herkese selam, Vaycasino kullanıcıları için kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Vaycasino giriş linkini tekrar değiştirdi. Erişim hatası varsa endişe etmeyin. Son siteye erişim linki artık aşağıdadır: Vaycasino Sorunsuz Giriş Bu link ile doğrudan hesabınıza girebilirsiniz. Güvenilir casino keyfi sürdürmek için Vaycasino tercih edebilirsiniz. Tüm forum üyelerine bol şans temenni ederim.
Herkese merhaba, bu populer site oyuncular? ad?na onemli bir duyuru yapmak istiyorum. Herkesin bildigi uzere Casibom domain adresini BTK engeli yuzunden surekli degistirdi. Siteye ulas?m hatas? yas?yorsan?z dogru yerdesiniz. Resmi Casibom giris adresi art?k paylas?yorum Casibom 2026 Paylast?g?m baglant? uzerinden dogrudan hesab?n?za erisebilirsiniz. Ek olarak kay?t olanlara sunulan freespin f?rsatlar?n? mutlaka kac?rmay?n. Lisansl? bahis keyfi icin Casibom tercih edebilirsiniz. Tum forum uyelerine bol sans dilerim.
Matbet güncel adresi lazımsa işte burada. Maç izlemek için tıkla: Resmi Site Canlı maçlar bu sitede. Gençler, Matbet bahis son linki açıklandı.
Bahis severler selam, Casibom sitesi kullan?c?lar? icin onemli bir duyuru yapmak istiyorum. Herkesin bildigi uzere Casibom adresini BTK engeli yuzunden surekli degistirdi. Erisim problemi varsa cozum burada. Yeni siteye erisim baglant?s? art?k asag?dad?r https://casibom.mex.com/# Paylast?g?m baglant? uzerinden dogrudan siteye baglanabilirsiniz. Ek olarak yeni uyelere sunulan hosgeldin bonusu kampanyalar?n? mutlaka kac?rmay?n. Guvenilir bahis keyfi surdurmek icin Casibom dogru adres. Tum forum uyelerine bol sans dilerim.
Grandpashabet güncel linki lazımsa işte burada. Sorunsuz giriş yapmak için tıkla Siteye Git Yüksek oranlar bu sitede.
Grandpashabet güncel linki arıyorsanız doğru yerdesiniz. Hızlı giriş yapmak için Tıkla Git Deneme bonusu burada.
Herkese selam, Casibom kullan?c?lar? ad?na k?sa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bildiginiz gibi bahis platformu domain adresini erisim k?s?tlamas? nedeniyle tekrar guncelledi. Siteye ulas?m problemi varsa cozum burada. Guncel Casibom giris linki art?k asag?dad?r Resmi Site Paylast?g?m baglant? ile dogrudan siteye girebilirsiniz. Ayr?ca yeni uyelere verilen hosgeldin bonusu kampanyalar?n? mutlaka kac?rmay?n. Guvenilir bahis keyfi surdurmek icin Casibom dogru adres. Herkese bol sans dilerim.
ремонт бетонных конструкций железобетонных remont-betonnykh-konstrukczij-usilenie4.ru .