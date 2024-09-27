Пловдив домакинства на най-голямото събитие по обществено здраве в България

Пловдив е градът, където историята, културата и традициите срещат науката, технологиите и иновациите. Това го прави перфектен домакин на най-голямото събитие по обществено здраве в България, на което ще присъстват медицински специалисти, студенти, здравни власти и заинтересовани страни, споделящи опит и дискутиращи теми в областта на социалната медицина, епидемиология, здравен мениджмънт, оценка на здравните технологии, е-здраве, медицинска етика, право и др.
Българско научно дружество по обществено здраве съвместно с Факултет по Обществено здраве към Медицински университет – Пловдив, ще имат честта да са домакини на Седма научна конференция с международно участие „Общественото здраве: поглед към бъдещето“, която ще се проведе на 27-28 септември 2024 г. в Медицински университет – Пловдив. Откриването е на 27 септември (петък) от 13.00 часа в I-ва Аудитория на Медицински университет – Пловдив.
Основна тема на събитието тази година е Общественото здраве: поглед към бъдещето. Сесиите на конференцията ще обхванат актуални теми, особено важни в контекста на настоящите предизвикателства пред здравната система у нас и в частност общественото здраве в променящия се свят.
По време на събитието катедра „Социална медицина и обществено здраве“ отбелязва 75 годишната си история, написана с много любов и отдаденост от поколения преподаватели и служители. Събитието ще се състои на 27.09.2024 г. (петък) от 17:30 ч. в Епископската базилика на Филипопол в гр. Пловдив (адрес: бул. Княгиня Мария Луиза №2).
Катедра „Социална медицина и обществено здраве“ е символ на професионализъм, академични постижения и непрекъснато развитие. Вече 75 години допринася за подобряване на общественото здравеопазване в България чрез високообразовани млади хора и научни изследвания, отговарящи на съвременните предизвикателства и потребности. Постигнатите успехи в научно-изследователската и преподавателска дейност са доказателство за отдадеността и професионализма на целия екип. Членовете на катедрата изграждат ново поколение специалисти, които са подготвени да работят в динамична и комплексна област на социалната медицина и общественото здраве.
На седма научна конференция с международно участие „Общественото здраве: поглед към бъдещето“ ще присъстват над 150 човека, от които над 70 активни участници с доклади.
В прикачените линкове ще намерите програма на събитието и книжка с резюмета:
https://publisher.mu-plovdiv.bg/wp-content/uploads/published-online/public-health-conf/2024/program/scientific-program.html
https://publisher.mu-plovdiv.bg/wp-content/uploads/published-online/public-health-conf/2024/abstract-book.html
