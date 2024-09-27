Пловдив домакинства на най-голямото събитие по обществено здраве в България

Пловдив е градът, където историята, културата и традициите срещат науката, технологиите и иновациите. Това го прави перфектен домакин на най-голямото събитие по обществено здраве в България, на което ще присъстват медицински специалисти, студенти, здравни власти и заинтересовани страни, споделящи опит и дискутиращи теми в областта на социалната медицина, епидемиология, здравен мениджмънт, оценка на здравните технологии, е-здраве, медицинска етика, право и др.
Българско научно дружество по обществено здраве съвместно с Факултет по Обществено здраве към Медицински университет – Пловдив, ще имат честта да са домакини на Седма научна конференция с международно участие „Общественото здраве: поглед към бъдещето“, която ще се проведе на 27-28 септември 2024 г. в Медицински университет – Пловдив. Откриването е на 27 септември (петък) от 13.00 часа в I-ва Аудитория на Медицински университет – Пловдив.
Основна тема на събитието тази година е Общественото здраве: поглед към бъдещето. Сесиите на конференцията ще обхванат актуални теми, особено важни в контекста на настоящите предизвикателства пред здравната система у нас и в частност общественото здраве в променящия се свят.
По време на събитието катедра „Социална медицина и обществено здраве“ отбелязва 75 годишната си история, написана с много любов и отдаденост от поколения преподаватели и служители. Събитието ще се състои на 27.09.2024 г. (петък) от 17:30 ч. в Епископската базилика на Филипопол в гр. Пловдив (адрес: бул. Княгиня Мария Луиза №2).
Катедра „Социална медицина и обществено здраве“ е символ на професионализъм, академични постижения и непрекъснато развитие. Вече 75 години допринася за подобряване на общественото здравеопазване в България чрез високообразовани млади хора и научни изследвания, отговарящи на съвременните предизвикателства и потребности. Постигнатите успехи в научно-изследователската и преподавателска дейност са доказателство за отдадеността и професионализма на целия екип. Членовете на катедрата изграждат ново поколение специалисти, които са подготвени да работят в динамична и комплексна област на социалната медицина и общественото здраве.
На седма научна конференция с международно участие „Общественото здраве: поглед към бъдещето“ ще присъстват над 150 човека, от които над 70 активни участници с доклади.
_________________________
В прикачените линкове ще намерите програма на събитието и книжка с резюмета:
https://publisher.mu-plovdiv.bg/wp-content/uploads/published-online/public-health-conf/2024/program/scientific-program.html
https://publisher.mu-plovdiv.bg/wp-content/uploads/published-online/public-health-conf/2024/abstract-book.html
1 598 коментари
п»їSelamlar, gГјvenilir casino siteleri bulmak istiyorsanД±z, hazД±rladД±ДџД±mД±z listeye mutlaka gГ¶z atД±n. En iyi firmalarД± ve fД±rsatlarД± sizin iГ§in listeledik. GГјvenli oyun iГ§in doДџru adres: п»їbonus veren siteler bol Еџanslar.
2026 yД±lД±nda en Г§ok kazandД±ran casino siteleri hangileri? CevabД± platformumuzda mevcuttur. Bedava bahis veren siteleri ve gГјncel giriЕџ linklerini paylaЕџД±yoruz. Д°ncelemek iГ§in п»їsiteyi incele fД±rsatД± kaГ§Д±rmayД±n.
Bonaslot adalah agen judi slot online nomor 1 di Indonesia. Banyak member sudah mendapatkan Jackpot sensasional disini. Proses depo WD super cepat hanya hitungan menit. Link alternatif п»їhttps://bonaslotind.us.com/# Bonaslot slot gas sekarang bosku.
п»їHalo Bosku, lagi nyari situs slot yang hoki? Coba main di Bonaslot. Winrate tertinggi hari ini dan pasti bayar. Isi saldo bisa pakai OVO tanpa potongan. Login disini: п»їbonaslotind.us.com salam jackpot.
Online slot oynamak isteyenler iГ§in rehber niteliДџinde bir site: п»їhttps://cassiteleri.us.org/# tГјrkГ§e casino siteleri Nerede oynanД±r diye dГјЕџГјnmeyin. OnaylД± casino siteleri listesi ile sorunsuz oynayД±n. Detaylar linkte.
Bonaslot adalah agen judi slot online nomor 1 di Indonesia. Ribuan member sudah merasakan Jackpot sensasional disini. Transaksi super cepat hanya hitungan menit. Link alternatif ï»¿Bonaslot login gas sekarang bosku.
Yeni Pin Up giriЕџ ГјnvanД±nД± axtarД±rsД±nД±zsa, doДџru yerdesiniz. Д°ЕџlЙ™k link vasitЙ™silЙ™ qeydiyyat olun vЙ™ qazanmaДџa baЕџlayД±n. Pulsuz fД±rlanmalar sizi gГ¶zlЙ™yir. KeГ§id: п»їPin Up online uДџurlar.
Pin-Up AZ AzЙ™rbaycanda Й™n populyar platformadД±r. Saytda Г§oxlu slotlar vЙ™ Aviator var. Pulu kartД±nД±za anД±nda kГ¶Г§ГјrГјrlЙ™r. ProqramД± dЙ™ var, telefondan oynamaq Г§ox rahatdД±r. RЙ™smi sayt п»їhttps://pinupaz.jp.net/# Й™traflД± mЙ™lumat yoxlayД±n.