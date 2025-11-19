Васил Петров със специален Коледен концерт в Пловдив

Тази Коледа Васил Петров е подготвил нещо специално. В една емоционална вечер, посветена на идващото Рождество Христово, джазменът представя едни от най-красивите Коледни песни от Американската и Европейската класика на 9 декември от 19:00ч. в Пловдив ивент център.

Забавните Коледни класики са аранжирани в симфонични аранжименти с лек суинг и джаз нюанси, красиви балади и възхитителни валсове. Аранжиментите са направени от Ангел Заберски младши, Румен Тосков и Васил Петров. Програмата „Бяла Коледа“ (White Christmas) е в сътрудничество с Врачанска филхармония с маестро Христо Павлов, заедно с джентълмена в музиката ще изпълнят вечните празнични Коледни теми, като White Christmas, Jingle Bells, Let it snow, Ave Maria, Hаve yourself a Merry Little Christmas, негови авторски Коледни песни по неподражаем начин и ще пресъздадат топлината и светлата вяра, с които свързваме Рождество Христово.

На сцената с Васил Петров ще споделят и музикантите – Йордан Тоновски – пиано, Христо Минчев – бас и Александър Каменов- ударни, а специални гости в програмата са виртуозната цигуларка с редица световни награди – Зорница Иларионова и изключителното сопрано Таня Радева – Лазарова.