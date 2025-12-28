Шест писти работят на Пампорово

Сезонът на Пампорово стартира и любителите на зимните спортове вече се възползват от работещите писти.

Вчера от „Пампорово“ АД обявиха, че планират отваряне на ски зоната в к.к. Пампорово на 28 декември. За посетителите днес работят седем лифта и шест писти – № 1, 1а, 6, 6а, 10 и 11. Температурата е 0 градуса.

Предвид условията в периода до 30.12.2025 г. ще се продават само полудневни и еднодневни карти като последните ще бъдат на промоционални цени от 88 лева/44,99 евро за възрастни и 53 лева/ 27,1 евро за деца от 7 до 12 ненавършени години, съобщават от курорта. От този сезон се предлага „Двупосочен Билет Плюс“, който дава право на притежателят му да ползва по избор билет за ски лифт №2 – четириседалката от Студенец до вр. Снежанка или ски лифт №5 – шестседалката от Малина до вр. Снежанка и целодневно ползване на мини влека „Очко“ на връх Снежанка, разположен между горните станции на ПВЛ №7 – Двата моста и ПВЛ № 5.

Екипът на „Пампорово“ АД прави всичко възможно и работи интензивно, за да осигури в най-кратки срокове отварянето на възможно най-голяма част от ски зоната. При благоприятни метеорологични условия и преди настъпването на новогодишните празници се предвижда да бъдат отворени и едни от най-предпочитаните от гостите писти – Снежанка №12 (Стойките), Снежанка № 5 и № 5а.

Сред акцентите през сезона са напълно реновираната детска ски градина, обновените ски гардероби, както и новият ВИП ски гардероб, който предлага първокласен комфорт, лично пространство и бърз, удобен достъп до ски оборудването.

„Пампорово“ АД призовава всички гости да спазват стриктно правилата и указанията за безопасност по пистите и им пожелава светли, спокойни и изпълнени със снежни емоции празнични дни.