Какво да правим в Пловдив (29.08–04.09)

Тази седмица в Пловдив ще се посветим на изкуствата и ще се веселим на фестивали

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

29 август

XVIII PolineROOOCK festival 2025

Полинеро Рок Фест е събитие, което обединява феновете на рок музиката и популяризира местни и международни артисти.

Историята на Полинеро Рок Фест датира от началото на 90-те години, когато рок музиката започва да придобива все по-голяма популярност в България. Събитието е създадено с цел да предложи платформа за нови таланти, както и да събере на едно място утвърдени имена от българската и международната рок сцена.

Тринадесет чудесни групи ще забият на сцената по време на 18-тия Полинерок фестивал 2025. Трите вечери са с тематична насоченост:

петък – hard & heavy evening

събота – classic rock evening

неделя – extreme metal evening

Летен театър Бунарджика

29.08 – 31.08.2025

Завеса под звездите: Прецакани

Всяка история си има три версии — твоята, на другите и… истинската.

Срещаме четиримата си герои в един пуст бар, в кризисен за тях момент, когато като че ли са загубили посока, разминали са се с последната си любов и с очакванията си и отчаяно слагат маските, за да се втурнат в поредната илюзорна забава, която да им донесе поне временна забрава.

Но в тази вечер на лъжи и флиртове героите бързо осъзнават, че дори да не искаш промяна, животът променя нещата вместо теб и ти поднася неочаквани изненади.

С участието на: Асен Блатечки, Койна Русева, Стефан Иванов, Милена Маркова

Лятно кино Орфей

20:00 часа

Shake that Хълм

Свежият пловдивски фестивал ни кани да разтърсим заедно полянките и горичките нa Младежкия хълм. На сбирката ще чуем и видим едни от готините изпълнители на балканската сцена. Фестът ще ви поднесе много красиви емоции с артистичната си програма с 6 сцени, посветени на електронната, поп, фънк и улична култура. Ще има и детска програма и много забавления.

Plovdiv Stage Park

29.08 – 31.08.2025

Вечер на настолните игри – специално издание с нова игра

Това ще бъде едно специално издание, защото този път участниците ще имат възможността да се запознаят с новата настолна игра „Стъпки от бъдещето“.

Това е стратегическа и образователна игра с карти, предназначена за млади хора, която ги учи на принципите на метода backcаsting по забавен и интерактивен начин. Играчите си сътрудничат, за да постигнат желана визия за бъдещето, като планират стъпките назад от целта и преодоляват различни предизвикателства.

Играта е създадена, за да насърчава умения за мислене за бъдещето, да проектира бъдещи сценарии и да мотивира играчите да предприемат действия в настоящето за създаването на желаното бъдеще.

Каним те да откриеш как да постигнеш желаната визия за бъдещето чрез планиране и реализиране на необходимите стъпки в обратен ред, започвайки от бъдещето и връщайки се към настоящето.

Всички дейности на ОП „Младежки център Пловдив“ са безплатни. Единственото, което е необходимо, е да заявите предварително своето участие тук: https://forms.gle/SGfBtCnBbPghCyyq8

Младежки център Пловдив

18:00 часа

denitza | cosmic acid breakbeat electronica

Denitza започва своите участия с тематични партита под заглавието Good Vibes. По-късно става част и от аудио-визуалния колектив Melformator и resident DJ на поредицата партита Nordic Soundscapes. Подгрявала е Janus Rasmussen от исландското дуо Kiasmos. Нейната музика е звучала на събития и локации като artnewscafe, Electric Orpheus, All together now, FLUCA, VOID, Tell me, К.Е.В.А., Kanaal и други.

Горните конюшни

19:00 часа

VESSELA at Bally Club

На 29 август ще танцуваме цяла нощ с подбора на невероятната VESSELA!

Очаква ви незабравима вечер с уникална музика и много настроение!

Bally Club

20:00 часа

Мирослава Кацарова&Мирослав Турийски@Контрабас

а ценителите на смислената и фина музика, производна на джаза, имената на Мирослава Кацарова и Мирослав Турийски звучат красноречиво.

В петъчната вечер на Стария град и под лозата на скромната сцена в двора на бар Контрабас Мира и Миро ви канят на една музикална среща в края на лятото, когато всички се събираме отново след летните си пътешествия, за да си разкажем и потъгуваме за безкрайното синьо и безбрежното жълто.

И както казва самата Мирослава:

„Не спираме да пеем заради нови приятели и вдъхновяващи срещи, заради музиката, която ни кара да мечтаем и да осъзнаем отново и отново, че изкуството се създава, за да ни свързва през невидима мрежа на духа, където няма граници и всички сме братя (по Джон Ленън).“

Елате с любов!

Мирослава Кацарова – глас

Мирослав Турийски – пиано

Бар Контрабас

21:00 часа

Извънреден концерт ! PAVEL TSONEV Trio В двора на В Джаза !

Pavel Tsonev Trio

Със участието на неговата ученичка Вероника Гочева – вокал

Павел Цонев – бас китара

Георги Белчев – пиано

Виктор Христов – барабани

Павел Цонев – джаз пианист, вокалист и преподавател от Стара Загора, излиза на сцената с изящество, емоция и дълбока музикална култура. С опит, натрупан както от престижни музикални академии, така и от сцени по света – включително на круизни кораби и в телевизионния ефир („Гласът на България“), Павел внася свежест и стил във всяко изпълнение. Преподава поп и джаз пеене, вдъхновявайки младите таланти, а на сцената споделя своята страст към импровизацията и живия контакт с публиката.

Очаквайте вечер с фин джаз, нежни вокали и истински артистизъм.

Джаз клуб В Джаза

19:00 часа

30 август

Детски фестивал за изкуство „Ние сме децата на реката“

Детски фестивал за изкуство „Ние сме децата на реката“ се завръща през 2025-та!

Готови ли сте за един прекрасен ден, изпълнен с магия и творчество? Присъединете се към нас за едно незабравимо събитие, което ще зарадва малки и големи!

Какво ви очаква:

30 август, събота:

Театрални представления – Гледайте вълнуващи пиеси, изпълнени с усмивки и приключения.

Музикални ателиета – Участвайте в уроци по музика и свирене на различни инструменти.

Визуално изкуство – Създавайте свои шедьоври под ръководството на талантливи художници.

Кино зона – Включете се в работилници за филмово изкуство

Зелени работилници – Научете как да се грижите за природата и създайте свои екологични проекти.

Специални зони:

Пазар на изкуства и занаяти – Разгледайте и купете уникални ръчно изработени изделия.

Гурме кът – Насладете се на вкусни храни и напитки, приготвени с любов.

Спортна зона – Участвайте в различни спортни игри и турнири.

31 август неделя:

Пикник край реката

Донесете си одеяла, кошници с храна и добро настроение, за да се насладите на приятна компания и красива природа. Ще има обособени зони за пикник, където можете да се настаните удобно и да се радвате на деня. Не пропускайте възможността да споделите този специален момент с близките си и да създадете незабравими спомени. Очакваме ви с нетърпение!

Река Марица, Пловдив, Южен бряг в района на моста на Водната палата

30.08 – 31.08.2025

11:00 часа

Re:Bazaar Pop-Up: НеБазар

Където вещите говорят, изборите оставят следа, а устойчивостта се появява неочаквано – там ще откриеш Re:Bazaar Pop-Up: НеБазар.

На 30 август Re:Bazaar ще се появи на ул. „11 август“ като pop-up събитие в сърцето на града – с кауза, игри и находки.

Какво ще се случва?

Зелен гост: Българско дружество за защита на птиците и каузата им за спасяване на египетския лешояд, световно застрашен вид птица– Базар за устойчиви продукти от вдъхновяващи брандове

Образователни игри и Re:Quiz за малки и големи

Базар за устойчиви продукти от вдъхновяващи брандове

Селектирани яки находки втора употреба

Детска работилница „Вълшебство от отпадък“ с ГУШ – креативност, рециклиране и въображение

Pre-Loved кът, където можеш да размениш безплатно нещо старо и да откриеш нещо ново за теб

Улица 11-и август

16:00 – 22:00 часа

VictorM | Progressive never end

Под откритото небе те очаква вечер, в която ритъмът няма край.

DJ ViktorM влиза зад пулта с мощни сетове, за да превърне вечерта в истинско прогресив пътешествие.

Очаквай:

Дълбоки бийтове и прогресив енергия

Атмосфера, която те поглъща и не пуска

Напитки и вайб, които се леят свободно

Горните конюшни

19:00 часа

OPERA OPEN 2025: РОМЕО И ЖУЛИЕТА – Прокофиев

Хореограф – Валентина Турку

Диригент – Абзал Мухитдинов

Сценограф – Марко Япеля

Художник на костюмите – Лео Кулаш

Художник осветление – Томаш Премзъл

Солисти – Анелия Димитрова, примабалерина на Опера Стара Загора, Тамаш Дарай (Унгария)

Балет и Оркестър на Опера Пловдив

Античен театър Пловдив

20:30 часа

JASSEN PETROV at Bally Club

Когато Ясен Петров е на пулта е ясно едно – а именно, че нищо не е ясно освен чистото удоволствие, което ще изпита публиката пред него.

Сами разбирате, че последното, което ще получите от него на дансинга ще бъде поредица от хитове, които пускат всички. Парчетата, с които той докарва клабърите до еуфория биха звучали меко казано странно в сетовете на другите доджей.

Никой в България не може да смеси толкова безогледно дълбоки като Марианската падина хармонии, трайбъл ритми и земетръсни бас линии и всичко това да има ефекта на електрошок за всички в клуба.

Като човек, изкушен от музиката от най-ранна детска възраст и преминал през години уроци по пиано, пял в БТР, в няколко рок групи по време на следването си в Гърция, и впоследствие един от създателите и кръстник на Метрополис, през 2005 година той е избран за топ 5 на най-влиятелните личности за музикалния бизнес в България от списание Ритъм.

Паралелно с работата в Метрополис и многобройните си участия в емблематични за електронната музика места, както в София, така и в страната, Ясен Петров продължава и журналистическата си кариера, като създател на най-старото в България предаване за алтернативна музика „До Границата на Виреене“ и като ко-водещ на предаването „120 минути с Метрополис“ по Дарик Радио и Интернет радиото на Метрополис – Coda.

Кариера, започнала от поздравителен концерт, преминала през колонката за музика на списанията Егоист, Едно и Манифесто и поста на музикален директор на Радио Франс Интернасионал България.

Bally Club

20:00 часа

31 август

MAX BG at Bally Club

Неделя вечер в Bally Club! MAX BG идва, за да вдигне градуса на настроението с уникален музикален сет и енергия, която ще запомните!

Bally Club

22:00 часа

01 сеотември

Национални есенни изложби 2025 – Частица от река

Куратор: Весела Ножарова.

Участват: Антони Райжеков, Борислава Бербенко, Боряна Росса, Велизар Димчев, Калин Серапионов, Калина Димитрова, Миряна Тодорова, Надежда Олег Ляхова, Невена Екимова, Ния Ценкова, Правдолюб Иванов, Сияна Шишкова, Стела Василева и Стоян Дечев

Места: Балабанова къща, Къща „Хиндлиян“, Постоянна експозиция „Мексиканско изкуство“ към Градска художествена галерия

Откриване: 1 септември, понеделник, 18:00 часа на площад „Атанас Кръстев“ в Стария град.

Национални есенни изложби – Пловдив 2025 „Частица от река“ можете да разгледате всеки ден (без понеделник) от 9:30 до 18:00 часа с вход свободен.



Изложбата „Частици от река“ разглежда връзките между изкуството и мястото чрез диалога между творчеството на Георги Божилов-Слона, Стария град на Пловдив и произведенията на 14 съвременни български художници. В основата на концепцията стои фантазия, която поставя легендарната група на пловдивските художници, с техния пъстър, бохемски начин на живот, на фона на черно-бялото социалистическо битие.

В средата на 60-те години на 20-ти век това цветно художническо общество е като животворна река, извираща от върха на Небет тепе, течаща по старите каменни калдъръми, минаваща през красивите дворове, влизаща от къща в къща. Мълчаливата фигура на Георги Божилов-Слона, от чиято изложба, организирана от Начо Културата през 1967 г. започват изложбите в Стария град, маркира символичната пресечна точка между локалното и глобалното, между това, което е било и това, което ще бъде.

Изворите са тук и не могат лесно да пресъхнат. В коритото на реката се вливат нови и нови води. В края на лятото, когато пловдивската жега бавно започва да отстъпва, водите отново бликват.

Старинен Пловдив

01.09 – 30.09.2025

Останалите събития може да проследите в дигиталния гид под тепетата Lost in Plovdiv .