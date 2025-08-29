Проверяват изправността на АТВ-то от инцидента в Слънчев бряг

Разследването на тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг от 14 август 2025 г., при който бяха ранени петима пешеходци, включително 4-годишният Мартин, който все още е в кома, продължава с техническа експертиза на превозното средство. То вече е транспортирано в Националната следствена служба и в понеделник то ще бъде предоставено на вещите лица за проверка на изправността му преди катастрофата.

Върнаха в ареста Бургазлиев, прегазил петима с АТВ в Слънчев бряг

Обвиняем по случая е 18-годишният Никола Бургазлиев, управлявал АТВ под въздействието на марихуана. Той е привлечен към отговорност за причиняване на средни телесни повреди на повече от едно лице вследствие на пътнотранспортно произшествие.

Марихуана в кръвта на 18-годишния, газил с АТВ в Слънчев бряг

С оглед на сложността на делото, главният прокурор Борислав Сарафов разпореди разследването да бъде поето от висококвалифициран следовател. Освен експертизата на АТВ-то, предстои анализ на значителен обем доказателства и допълнителна проверка на действията на полицаите, работили по случая.