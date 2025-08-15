Какво да правим в Пловдив (15.08–21.08)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

15 август

Отчаяни съпрузи 2: Бракувани

Ако бракът е приключение, то тази френска пиеса е комична експедиция през най-големите загадки в живота. А именно – отношенията между мъжете и жените.

Една сватбена катастрофа ще предизвика поредица размишления и ще роди ловки стратегии за брака и любовта. Недоразумения, абсурдни интерпретации и невъзможни идеи ще обединят тримата герои в хаотичните им опити да върнат една избягала булка.

Безупречен диалог, импровизация и взаимодействие с публиката правят пиесата не само смешна, но и потопят публиката в обърканата реалност на съвременните взаимоотношения.

Както в „Отчаяни съпрузи“, хуморът е остър, увлекателен и често въвлича публиката в забавлението. А музиката отново е от китарата на Димитър Захариев.

Накратко, това е перфектна комбинация от стендъп комедия, театър, терапия за объркана връзка и сватбен ден, който никога не бихте искали да преживеете, но пък ще се посмеете, докато го гледате.

Автори: Алекси Макар и Стефан Мюра

Режисьор: Васил Дуев-Тайг

Участват: Владимир Зомбори, Даниел Пеев, Явор Бахаров, Димитър Захариев

Лятно кино Орфей

20:30 часа

Миро – Турне 2025

Миро ще направи лятно турне в седем града в страната.

Очакват ви най-големите му хитове, нови песни от предстоящия албум „Миротворци“ и незабравими музикални моменти под открито небе.

Античен театър Пловдив

21:00 часа

Хумор за Любов и връзки в Комеди Клуб Пловдив

Комеди Клуб Пловдив е мястото за стендъп комедия.

Чуй забавната страна на любовните отношения с шегите на Ицо Радоев, Ники Банков и Жоро Стоянов!

Комеди Клуб Пловдив

19:30 часа

21:30 часа

ALX.CUE at Bally Club

На 15 август (петък) празнуваме в #BallyClub – защото не всеки ден Мария черпи… а всеки познава познава поне две!

Очакват те дийп хаус и вайб до зори.

Bally Club

20:00 часа

Julieta Intergalactica

Friday | 15.08.2025

Behind the decks: Julieta Intergalactica

Learn more at:

www.mixcloud.com/julieta-intergalactica

https://soundcloud.com/julieta_intergalactica

https://littlebirdplace.com/…/creat…/julieta-intergalactica/

Клуб Фарго

21:00 часа

Извънреден концерт ! Angel Demirev Acoustic Night в двора на В Джаза

Китарни вълнения и богатство от емоции и нюанси

ще откриете в акустичната програма на Ангел Демирев!

Акустична китара, красиви мелодии, много импровизации и всичко това поднесено с усещане за новото в живота, онова към което се стремим непрекъснато!

Ангел Демирев разширява възприятията базирани на културни и духовни ценности, чрез силата на китарния език.

Заедно с

Петър Миланов – акустична китара

Джаз Клуб В Джаза

21:00 часа

16 август

Йоан – синът на гърма

Казват, че светът не е чакалня. Какво тогава правим и защо сме тук?

Това се пита Йоан – синът на Заведей и търси изход от този свят – гара, където всеки си тръгва, когато му дойде влакът, а тайната на мирозданието е скрита някъде там – отвъд жълтата линия. Години по-късно, заточен на остров Патмос той си припомня своя живот, своя бунт и своя път през отчаянието, към надеждата и вярата. Път, който го превръща от бунтовния „син на гърма“ в апостола на любовта, както е известен и до днес.

Античният театър в Пловдив е построен само 10-ина години след смъртта на „Йоан – синът на гърма“, последният оцелял от апостолите на Христос. Е, на тази историческа сцена ще видите някои от знаменателните събития в живота на Йоан – Апостола на любовта.

Античен театър Пловдив

21:00 часа

Уикеда LIVE @Белия Паякъ

Уикеда се завръщат и този път обещаваме пълна програма. Всички са на линия – Райчо, Иван, Мари-Анна, Боби, Ернесто…Стари и нови хитове ще взривят центъра на Пловдив. За нажежената обстановка – бири от Белия Паякъ

Белия Паякъ

20:00 часа

C-FUSION at Bally Club

C-FUSION превзема Bally Club в съботната вечер на 16 август!

Да го представяме е излишно, а това че вечерта ще бъде бомба е сигурно!

В неговата селекция, ще чуете динамичен груви саунд и свежи вокали, които ще ви накарат де се забавлявате на макс цяла вечер!

Bally Club

20:00 часа

17 август

Мариус 50

Мариус Куркински ще представи продукция от всички 11 солови акции в кариерата си до момента – от „Дон Жуан“, „Песен на песните“ и „Дамата с кученцето“, през „Ти-ри-рам“, до „Сътресение“ и „Черното пиле“!

Античен театър Пловдив

20:30 часа

Мъже срещу жени в Комеди Клуб Пловдив

Комеди Клуб Пловдив е мястото за стендъп комедия.

Кой е по-забавен? Смей се с шегите на Петя Кюпова, Пери Асанова и Емо Йоцов в едно епично шоу!

Комеди Клуб Пловдив

19:30 часа

21:30 часа

