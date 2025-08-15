Какво да правим в Пловдив (15.08–21.08)
Снимка на корицата: Димитра Лефтерова
15 август
Отчаяни съпрузи 2: Бракувани
Ако бракът е приключение, то тази френска пиеса е комична експедиция през най-големите загадки в живота. А именно – отношенията между мъжете и жените.
Една сватбена катастрофа ще предизвика поредица размишления и ще роди ловки стратегии за брака и любовта. Недоразумения, абсурдни интерпретации и невъзможни идеи ще обединят тримата герои в хаотичните им опити да върнат една избягала булка.
Безупречен диалог, импровизация и взаимодействие с публиката правят пиесата не само смешна, но и потопят публиката в обърканата реалност на съвременните взаимоотношения.
Както в „Отчаяни съпрузи“, хуморът е остър, увлекателен и често въвлича публиката в забавлението. А музиката отново е от китарата на Димитър Захариев.
Накратко, това е перфектна комбинация от стендъп комедия, театър, терапия за объркана връзка и сватбен ден, който никога не бихте искали да преживеете, но пък ще се посмеете, докато го гледате.
Автори: Алекси Макар и Стефан Мюра
Режисьор: Васил Дуев-Тайг
Участват: Владимир Зомбори, Даниел Пеев, Явор Бахаров, Димитър Захариев
Лятно кино Орфей
20:30 часа
Миро – Турне 2025
Миро ще направи лятно турне в седем града в страната.
Очакват ви най-големите му хитове, нови песни от предстоящия албум „Миротворци“ и незабравими музикални моменти под открито небе.
Античен театър Пловдив
21:00 часа
Хумор за Любов и връзки в Комеди Клуб Пловдив
Комеди Клуб Пловдив е мястото за стендъп комедия.
Чуй забавната страна на любовните отношения с шегите на Ицо Радоев, Ники Банков и Жоро Стоянов!
Комеди Клуб Пловдив
19:30 часа
21:30 часа
ALX.CUE at Bally Club
На 15 август (петък) празнуваме в #BallyClub – защото не всеки ден Мария черпи… а всеки познава познава поне две!
Очакват те дийп хаус и вайб до зори.
Bally Club
20:00 часа
Julieta Intergalactica
Friday | 15.08.2025
Behind the decks: Julieta Intergalactica
Learn more at:
www.mixcloud.com/julieta-intergalactica
https://soundcloud.com/julieta_intergalactica
https://littlebirdplace.com/…/creat…/julieta-intergalactica/
Клуб Фарго
21:00 часа
Извънреден концерт ! Angel Demirev Acoustic Night в двора на В Джаза
Китарни вълнения и богатство от емоции и нюанси
ще откриете в акустичната програма на Ангел Демирев!
Акустична китара, красиви мелодии, много импровизации и всичко това поднесено с усещане за новото в живота, онова към което се стремим непрекъснато!
Ангел Демирев разширява възприятията базирани на културни и духовни ценности, чрез силата на китарния език.
Заедно с
Петър Миланов – акустична китара
Джаз Клуб В Джаза
21:00 часа
16 август
Йоан – синът на гърма
Казват, че светът не е чакалня. Какво тогава правим и защо сме тук?
Това се пита Йоан – синът на Заведей и търси изход от този свят – гара, където всеки си тръгва, когато му дойде влакът, а тайната на мирозданието е скрита някъде там – отвъд жълтата линия. Години по-късно, заточен на остров Патмос той си припомня своя живот, своя бунт и своя път през отчаянието, към надеждата и вярата. Път, който го превръща от бунтовния „син на гърма“ в апостола на любовта, както е известен и до днес.
Античният театър в Пловдив е построен само 10-ина години след смъртта на „Йоан – синът на гърма“, последният оцелял от апостолите на Христос. Е, на тази историческа сцена ще видите някои от знаменателните събития в живота на Йоан – Апостола на любовта.
Античен театър Пловдив
21:00 часа
Уикеда LIVE @Белия Паякъ
Уикеда се завръщат и този път обещаваме пълна програма. Всички са на линия – Райчо, Иван, Мари-Анна, Боби, Ернесто…Стари и нови хитове ще взривят центъра на Пловдив. За нажежената обстановка – бири от Белия Паякъ
Белия Паякъ
20:00 часа
C-FUSION at Bally Club
C-FUSION превзема Bally Club в съботната вечер на 16 август!
Да го представяме е излишно, а това че вечерта ще бъде бомба е сигурно!
В неговата селекция, ще чуете динамичен груви саунд и свежи вокали, които ще ви накарат де се забавлявате на макс цяла вечер!
Bally Club
20:00 часа
17 август
Мариус 50
Мариус Куркински ще представи продукция от всички 11 солови акции в кариерата си до момента – от „Дон Жуан“, „Песен на песните“ и „Дамата с кученцето“, през „Ти-ри-рам“, до „Сътресение“ и „Черното пиле“!
Античен театър Пловдив
20:30 часа
Мъже срещу жени в Комеди Клуб Пловдив
Комеди Клуб Пловдив е мястото за стендъп комедия.
Кой е по-забавен? Смей се с шегите на Петя Кюпова, Пери Асанова и Емо Йоцов в едно епично шоу!
Комеди Клуб Пловдив
19:30 часа
21:30 часа
