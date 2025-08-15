Задържаха двама рецидивисти за грабежи в Пловдив и Асеновград

Двама извършители на грабежи са задържани след активни действия на служители от областната дирекция на МВР. Мъжете, на 48 и 24 години, са с криминалистични регистрации и осъждани.

Вчера по-младият от тях бил отведен в полицията в Асеновград, след като ден по-рано отнел мобилен телефон от възрастна посетителка в градски парк на ул. „Стара планина“.

Заради издърпан насила златен синджир от момиче на територията на пловдивския квартал „Столипиново“, другият попаднал в ареста на Шесто РУ.

Работата по образуваните досъдебни производства продължава под наблюдение на районната прокуратура.