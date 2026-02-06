Какво да правим в Пловдив (06.02– 12.02)
Снимка на корицата: Димитра Лефтерова
06 февруари
Лебедът
от Елизабет Иглоф, режисьор Петър Батаклиев
Камерна зала
Драматичен театър Пловдив
19:00 часа
Влюбеният дирижабъл
драматургична композиция Александър Секулов, режисьор Диана Добрева
Голяма зала
Драматичен театър Пловдив
19:00 часа
Кой изпи виното? Рисуваме при Дани
Заповядайте на едно супер уютно и весело рисуване и вино в Пекарната на Дани – място с аромат на торти и сладкиши, смях и много добро настроение. Картината на вечерта е с чувство за хумор и носи името „Кой изпи виното?“ – идеална за разпускане след дългия ден.
Не се изисква опит – ние показваме всичко стъпка по стъпка, а вие рисувате, отпивате вино и се смеете.
Очаква ви вечер с цветове, закачки и малки удоволствия в още по-малка и уютна компания
Местата са ограничени – който дойде, той… пие
Пекарната на Дани
19:00 часа
BLACK ROSE live // POLINERO // Пловдив
Бандата е приготвила 2 сета солидна доза авторски рок, блус и джиджи-биджи любими кавъри за разкош!
С Ханс (китара), Ели (вокали), Кирил (бас) и Брано (ударни) веселбата ви е гарантирана – затова не пропускайте този лайф, запазете си места още сега и доведете приятели
А за да стане още по-як купон, в началото на вечерта добре ще ви подгреят нашите приятели – блусарите от THE RIVER OF BLUES
Клуб Полинеро
20:30 часа
Джазът пее на български. Албумът!
„Джазът пее на български“ ще поднесе някои от най-красивите джаз стандарти с текстове на български език от Мария Донева. „Една минута лято“, „Хубаво момиче“, „Фалшиво тананикане“ – звучат чудесно като имена на коктейли, но всъщност са заглавията на песните, коктейл от музика и поезия. Антони Дончев, Венци Благоев и Марина Господинова (по азбучен ред), записаха и ще представят на публиката новия студиен албум. Заповядайте на концерта, след който за първи път ще можете не само да се насладите на място на преживяването, а също и да вземете със себе си вкъщи „Тайна любов“, „Нежен дъжд“, „Тайнствена жена“. Ще можете да поднесете на собствената си жена „Луната“ и да се надявате, че тя няма да ви отговори с „Не си за мен“.
Очакваме ви, за да споделим радостта.
Антони Дончев – пиано
Венцислав Благоев – тромпет
Марина Господинова – вокал
Мария Донева – думи
Джаз клуб В джаза
20:30 часа
Weekend Side of Life / Set by Silentium : 06.02
Копарански а.к.а DJ Silentium отново ще застане зад пулта на Download за един парти петъчен сет!
Ще чуем неговата селекция от най-най-любимата музика на бара – групи като Slipknot, Deftones, Disturbed, Godsmack, Linkin Park, Red Hot Chili Peppers, Killswitch Engage, Gojira, Nirvana и още…
Рок бар Download
21:00 часа
Хаус Културъ by YORD at Bally Club
Хаус Културъ в Bally Club
by YORD
Bally Club
22:00 часа
07 февруари
Приказка за цар Салтан
История, изпълнена със завист, измами, бедствия, но и с чудеса, с вълшебства.
Държавен куклен театър Пловдив
10:30 часа
11:45 часа
Благотворително литературно събитие
„Заповядайте на „Подай лапа! – литературно четене с благотворителна кауза в подкрепа на кучета-терапевни на фондация „Четири лапи“. Събитието е организирано от Мая Вършилова и Десислава Пламенова в изпълнение на социален проект „Подай лапа, подкрепи куче терапевт“ по програма за менторство на ученици от гимназиален етап на обучение „ABLE Mentor“. То ще се състои на 7 февруари от 12:30 ч. в Младежки център – гр. Пловдив.
Участие в литературното четене, представяйки свои литературни произведения, ще вземат млади писатели. При желание за участие с ваши произведения, моля свържете се с нас чрез лично съобщение до 05.02.26г. Каузата в подкрепа на фондация „Четири лапи“ ще можете да подкрепите с ваше дарение.
Младежки център Пловдив
12:30 часа
Коса
Мюзикъл
Дом на културата Борис Христов
19:00 часа
Тенис на корт – Купа Дейвис
Пловдив приема домакинството на престижния турнир от световно ниво Купа “ Дейвис “ .
„Лъвовете“ ще бъдат домакини на срещата с Белгия на 7 и 8 февруари в зала „Колодрума“в Пловдив, след като жребият определи двата тима да се изправят един срещу друг в двубой от Световна група на надпреварата.
Зала Колодрума
07.02 – 08.02.2026
ЦЕЦО ЕЛВИСА Златните евъргрийни оживяват
Цецо Елвиса – пиано и тромпет
Златните евъргрийни оживяват
Теа Митева – пиано
Георги Стойкова – тромпет
Насладете се на незабравима вечер с вечните хитове на
Том Джоунс, Франк Синатра и Елвис Пресли, изпълнени с класа, стил и жива емоция.
За първи път в Пловдив!
Музика, която докосва сърцето – пиано и тромпет в изискано звучене, което връща златната ера на музиката.
Очаква ви вечер, пълна с носталгия, романтика и истинско удоволствие.
Джаз клуб В джаза
20:30 часа
ENPIC at Bally Club
Събота, 07|02, се потапяме в музикалната селекция на ENPIC!
Bally Club
21:00 часа
LARSOVITCH | BURIED IN DRAG | MANTIS
Тракия Траш открива сезон 2026 с едно много вълнуващо предложение – два изключителни таланта, които въплъщават пънк естетиката.
LARSOVITCH (FR)
LARSOVITCH е френски електронен артист, базиран в Монпелие, който се фокусира в жанровете минимал, колдуейв, пост-пънк и синтпънк. Хващаме го на турне, което преминава през Испания, Франция, Швейцария, Унгария, Сърбия, Република Косово, Северна Македония, България и Гърция.
BURIED IN DRAG (BG)
Buried in Drag е куиър синт-поп-пънк проект, който смесва сурова сексуална фантазия с хорър, черен хумор и експлоатационна естетика. От Divine до 45 Grave, с игриви препратки към чиптюн и подривна попкултурна ирония – проектът съществува там, където удоволствието и болката се пресичат.
С подкрепата на:
Mantis – Alan Bone & Tapwater ще предоставят добре познатото ви траш озвучение след концерта.
XRaydio – Любимото ъндърграунд радио на Пловдив ще ви приветства, когато вратите отворят.
Bee Bop Café
21:00 часа
der hunds LIVE – 07.02.26 @ Download
…кучетата знаят, че правилният начин да стартираш концертния сезон е с лайв в Пловдив в Download!
Der Hunds са:
• Боби “Косатката” Мудолов – вокали и китара
• Радослав Маринчев – китара
• Георги Михайлов – бас китара
• Ивайло „Пифа“ Петров – барабани
Бандата е създадена през 2003 г. от Боби “Косатката” Мудолов – вокалист и основен артистичен двигател на бандата. Всички членове имат и странични музикални проекти, но това е групата, която запалва огъня в тях. Der Hunds печелят няколко първи места в местни радиокласации и взимат участие в световноизвестния холандски фестивал Eurosonic-Noorderslag в Грьонинген.
Рок бар Download
21:00 часа
Either Saint & Стрък Live @ Bar Fabric – Пловдив
Бандите Either Saint и Стрък ще излязат на сцената на бар FABRIC в Пловдив за една незабравима вечер изпълнена със стойностна музика.
EITHER SAINT се сформира през 2022г. Групата печели четвъртото издание на конкуса „Силата на Неизвестните“ на радио Тангра Мега Рок и студио Аудиослот и на 15ти май 2024та излиза първият им сингъл „ALL I KNOW“, който стига и до класацията на Z-ROCK за известно време.
Звукът на бандата се отличава с тежък, но мелодичен характер, динамика, грабващи припеви и много рифове и енергия.
СТРЪК – Тревичка разцепва камък на две, чрез непрестанно и упорито желание, да се насочи към светлината. Камъкът от своя страна се претъркулва и пада в студената родопска река, течаща от незапомнени времена. Тя изсича брега като гребен на пънкар, в мошпита на атоми, кристали и мицел. Черна дупка тихо се смее с глас на тибетска камбана, в средата и се завихря ли завихря.
Бар Fabric
20:00 часа
08 февруари
Безопасна приказка
„Безопасна приказка“ е образователен спектакъл, който ще научи децата на основните правила за безопасност…
Държавен куклен теаътър
10:30 часа
11:45 часа
Лепило за брада
мюзикъл
Дом на културата Борис Христов
11:30 часа
Литературен клуб Калиопа – среща за месец февруари
Лолита“ на Владимир Набоков е книгата, която ще бъде тема на следващата среща на Младежки литературен клуб „Калиопа“!
Очакваме всички желаещи да се присъединят на 8 февруари (неделя) от 14:30 до 16:30 ч. в Библиотеката на ОП „Младежки център Пловдив“.
Всички дейности на ОП „Младежки център Пловдив“ са безплатни.
Всеки е добре дошъл – необходими са единствено желание за споделяне и любов към литературата, както и предварителна заявка за участие тук: https://forms.gle/uec88rSGuWipWvKD7
Очаква ви вълнуващо и предизвикателно преживяване и споделяне!
Младежки център Пловдив
14:30 часа
Останалите събития може да проследите в дигиталния гид под тепетата Lost in Plovdiv.