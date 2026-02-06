Какво да правим в Пловдив (06.02– 12.02)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

06 февруари

Лебедът

от Елизабет Иглоф, режисьор Петър Батаклиев

Камерна зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Влюбеният дирижабъл

драматургична композиция Александър Секулов, режисьор Диана Добрева

Голяма зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Кой изпи виното? Рисуваме при Дани

Заповядайте на едно супер уютно и весело рисуване и вино в Пекарната на Дани – място с аромат на торти и сладкиши, смях и много добро настроение. Картината на вечерта е с чувство за хумор и носи името „Кой изпи виното?“ – идеална за разпускане след дългия ден.

Не се изисква опит – ние показваме всичко стъпка по стъпка, а вие рисувате, отпивате вино и се смеете.

Очаква ви вечер с цветове, закачки и малки удоволствия в още по-малка и уютна компания

Местата са ограничени – който дойде, той… пие

Пекарната на Дани

19:00 часа

BLACK ROSE live // POLINERO // Пловдив

Бандата е приготвила 2 сета солидна доза авторски рок, блус и джиджи-биджи любими кавъри за разкош!

С Ханс (китара), Ели (вокали), Кирил (бас) и Брано (ударни) веселбата ви е гарантирана – затова не пропускайте този лайф, запазете си места още сега и доведете приятели

А за да стане още по-як купон, в началото на вечерта добре ще ви подгреят нашите приятели – блусарите от THE RIVER OF BLUES

Клуб Полинеро

20:30 часа

Джазът пее на български. Албумът!

„Джазът пее на български“ ще поднесе някои от най-красивите джаз стандарти с текстове на български език от Мария Донева. „Една минута лято“, „Хубаво момиче“, „Фалшиво тананикане“ – звучат чудесно като имена на коктейли, но всъщност са заглавията на песните, коктейл от музика и поезия. Антони Дончев, Венци Благоев и Марина Господинова (по азбучен ред), записаха и ще представят на публиката новия студиен албум. Заповядайте на концерта, след който за първи път ще можете не само да се насладите на място на преживяването, а също и да вземете със себе си вкъщи „Тайна любов“, „Нежен дъжд“, „Тайнствена жена“. Ще можете да поднесете на собствената си жена „Луната“ и да се надявате, че тя няма да ви отговори с „Не си за мен“.

Очакваме ви, за да споделим радостта.

Антони Дончев – пиано

Венцислав Благоев – тромпет

Марина Господинова – вокал

Мария Донева – думи

Джаз клуб В джаза

20:30 часа

Weekend Side of Life / Set by Silentium : 06.02

Копарански а.к.а DJ Silentium отново ще застане зад пулта на Download за един парти петъчен сет!

Ще чуем неговата селекция от най-най-любимата музика на бара – групи като Slipknot, Deftones, Disturbed, Godsmack, Linkin Park, Red Hot Chili Peppers, Killswitch Engage, Gojira, Nirvana и още…

Рок бар Download

21:00 часа

Хаус Културъ by YORD at Bally Club

Хаус Културъ в Bally Club

by YORD

Bally Club

22:00 часа

07 февруари

Приказка за цар Салтан

История, изпълнена със завист, измами, бедствия, но и с чудеса, с вълшебства.

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Благотворително литературно събитие

„Заповядайте на „Подай лапа! – литературно четене с благотворителна кауза в подкрепа на кучета-терапевни на фондация „Четири лапи“. Събитието е организирано от Мая Вършилова и Десислава Пламенова в изпълнение на социален проект „Подай лапа, подкрепи куче терапевт“ по програма за менторство на ученици от гимназиален етап на обучение „ABLE Mentor“. То ще се състои на 7 февруари от 12:30 ч. в Младежки център – гр. Пловдив.

Участие в литературното четене, представяйки свои литературни произведения, ще вземат млади писатели. При желание за участие с ваши произведения, моля свържете се с нас чрез лично съобщение до 05.02.26г. Каузата в подкрепа на фондация „Четири лапи“ ще можете да подкрепите с ваше дарение.

Младежки център Пловдив

12:30 часа

Коса

Мюзикъл

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Тенис на корт – Купа Дейвис

Пловдив приема домакинството на престижния турнир от световно ниво Купа “ Дейвис “ .

„Лъвовете“ ще бъдат домакини на срещата с Белгия на 7 и 8 февруари в зала „Колодрума“в Пловдив, след като жребият определи двата тима да се изправят един срещу друг в двубой от Световна група на надпреварата.

Зала Колодрума

07.02 – 08.02.2026

ЦЕЦО ЕЛВИСА Златните евъргрийни оживяват

Цецо Елвиса – пиано и тромпет

Златните евъргрийни оживяват

Теа Митева – пиано

Георги Стойкова – тромпет

Насладете се на незабравима вечер с вечните хитове на

Том Джоунс, Франк Синатра и Елвис Пресли, изпълнени с класа, стил и жива емоция.

За първи път в Пловдив!

Музика, която докосва сърцето – пиано и тромпет в изискано звучене, което връща златната ера на музиката.

Очаква ви вечер, пълна с носталгия, романтика и истинско удоволствие.

Джаз клуб В джаза

20:30 часа

ENPIC at Bally Club

Събота, 07|02, се потапяме в музикалната селекция на ENPIC!

Bally Club

21:00 часа

LARSOVITCH | BURIED IN DRAG | MANTIS

Тракия Траш открива сезон 2026 с едно много вълнуващо предложение – два изключителни таланта, които въплъщават пънк естетиката.

LARSOVITCH (FR)

LARSOVITCH е френски електронен артист, базиран в Монпелие, който се фокусира в жанровете минимал, колдуейв, пост-пънк и синтпънк. Хващаме го на турне, което преминава през Испания, Франция, Швейцария, Унгария, Сърбия, Република Косово, Северна Македония, България и Гърция.

BURIED IN DRAG (BG)

Buried in Drag е куиър синт-поп-пънк проект, който смесва сурова сексуална фантазия с хорър, черен хумор и експлоатационна естетика. От Divine до 45 Grave, с игриви препратки към чиптюн и подривна попкултурна ирония – проектът съществува там, където удоволствието и болката се пресичат.

С подкрепата на:

Mantis – Alan Bone & Tapwater ще предоставят добре познатото ви траш озвучение след концерта.

XRaydio – Любимото ъндърграунд радио на Пловдив ще ви приветства, когато вратите отворят.

Bee Bop Café

21:00 часа

der hunds LIVE – 07.02.26 @ Download

…кучетата знаят, че правилният начин да стартираш концертния сезон е с лайв в Пловдив в Download!

Der Hunds са:

• Боби “Косатката” Мудолов – вокали и китара

• Радослав Маринчев – китара

• Георги Михайлов – бас китара

• Ивайло „Пифа“ Петров – барабани

Бандата е създадена през 2003 г. от Боби “Косатката” Мудолов – вокалист и основен артистичен двигател на бандата. Всички членове имат и странични музикални проекти, но това е групата, която запалва огъня в тях. Der Hunds печелят няколко първи места в местни радиокласации и взимат участие в световноизвестния холандски фестивал Eurosonic-Noorderslag в Грьонинген.

Рок бар Download

21:00 часа

Either Saint & Стрък Live @ Bar Fabric – Пловдив

Бандите Either Saint и Стрък ще излязат на сцената на бар FABRIC в Пловдив за една незабравима вечер изпълнена със стойностна музика.

EITHER SAINT се сформира през 2022г. Групата печели четвъртото издание на конкуса „Силата на Неизвестните“ на радио Тангра Мега Рок и студио Аудиослот и на 15ти май 2024та излиза първият им сингъл „ALL I KNOW“, който стига и до класацията на Z-ROCK за известно време.

Звукът на бандата се отличава с тежък, но мелодичен характер, динамика, грабващи припеви и много рифове и енергия.

СТРЪК – Тревичка разцепва камък на две, чрез непрестанно и упорито желание, да се насочи към светлината. Камъкът от своя страна се претъркулва и пада в студената родопска река, течаща от незапомнени времена. Тя изсича брега като гребен на пънкар, в мошпита на атоми, кристали и мицел. Черна дупка тихо се смее с глас на тибетска камбана, в средата и се завихря ли завихря.

Бар Fabric

20:00 часа

08 февруари

Безопасна приказка

„Безопасна приказка“ е образователен спектакъл, който ще научи децата на основните правила за безопасност…

Държавен куклен теаътър

10:30 часа

11:45 часа

Лепило за брада

мюзикъл

Дом на културата Борис Христов

11:30 часа

Литературен клуб Калиопа – среща за месец февруари

Лолита“ на Владимир Набоков е книгата, която ще бъде тема на следващата среща на Младежки литературен клуб „Калиопа“!

Очакваме всички желаещи да се присъединят на 8 февруари (неделя) от 14:30 до 16:30 ч. в Библиотеката на ОП „Младежки център Пловдив“.

Всички дейности на ОП „Младежки център Пловдив“ са безплатни.

Всеки е добре дошъл – необходими са единствено желание за споделяне и любов към литературата, както и предварителна заявка за участие тук: https://forms.gle/uec88rSGuWipWvKD7

Очаква ви вълнуващо и предизвикателно преживяване и споделяне!

Младежки център Пловдив

14:30 часа

Останалите събития може да проследите в дигиталния гид под тепетата Lost in Plovdiv.