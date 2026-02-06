БългарияКриминалеНовини

Полицията продължава издирването на свързани с хижа „Петрохан“

16:06ч, петък, 6 февруари, 2026
Разследването на случая с намерените три тела с огнестрелни рани в района на хижа „Петрохан“ продължава, като полицията активно издирва хора, свързани с неправителствената организация, която е стопанисвала обекта, съобщиха от МВР.

От ведомството апелират към близки и познати на търсените лица да подадат информация, която би могла да помогне на разследващите. Още в началния етап на проверките служители на реда са разговаряли с родител на един от обявените за издирване, като според полицията появилите се по-рано телевизионни изявления не съдържат нови данни за екипите, работещи по случая.

Кой какво твърди за смъртта на тримата мъже край Петрохан

По информация на МВР се проверяват всички възможни версии, а работата на компетентните структури остава в активна фаза.

Преди два дни изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов съобщи, че във връзка със случая се издирва Ивайло Калушев, като не изключи възможността той също да е загинал.

