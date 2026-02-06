Разследването на случая с намерените три тела с огнестрелни рани в района на хижа „Петрохан“ продължава, като полицията активно издирва хора, свързани с неправителствената организация, която е стопанисвала обекта, съобщиха от МВР.

От ведомството апелират към близки и познати на търсените лица да подадат информация, която би могла да помогне на разследващите. Още в началния етап на проверките служители на реда са разговаряли с родител на един от обявените за издирване, като според полицията появилите се по-рано телевизионни изявления не съдържат нови данни за екипите, работещи по случая.

По информация на МВР се проверяват всички възможни версии, а работата на компетентните структури остава в активна фаза.

Преди два дни изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов съобщи, че във връзка със случая се издирва Ивайло Калушев, като не изключи възможността той също да е загинал.