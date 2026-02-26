FUTURE CARGO превръща три места в Пловдив в танцова сцена

Спектакълът на Гръцката национална опера гледаме безплатно на 13, 14 и 15 март на три локации под тепетата

Пришълци ще танцуват на открито в Пловдив на 13, 14 и 15 март. Спектакълът FUTURE CARGO на Балета на Гръцката национална опера идва под тепетата с камион, който се превръща в танцова сцена под звездите. На нея същества в сребристи костюми ще ни пренесат в бъдещето или в алтернативна реалност. В стила на научната фантастика, уникалната продукция “на колела” пристига с безплатен достъп пред ДК “Борис Христов”, на Гребната база и в кв. “Изгрев”.

Спектакълът няма възрастови ограничения. Жителите и гостите на града могат да му се насладят в рамките на 3 дни с 4 поредни изигравания. Гостуването на FUTURE CARGO е подкрепено по проект на Община Пловдив по НПВУ, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU.

Първите две представления на 13 март, петък, ще се проведат на площада пред Дом на културата “Борис Христов” от 18:30 и от 20:00 ч. На следващия ден, 14 март – събота, камионът ще се премести при трибуните на Гребната база откъм Стадион “Пловдив”, а шоуто ще започне в 18:30 часа. Последното изиграване ще се състои на 15 март, неделя, от 18.30 ч. на Стадион “Рома” в кв. “Изгрев”, известен като игралната площадка при ул. “Вратцата”. Продължителността на спектакъла е 50 минути.

FUTURE CARGO показва фантастичен свят на сребристи хуманоиди, които се опитват да бъдат хора. Продукцията използва за сцена 12-метров контейнер с отварящи се стени на платформата на тежкотоварен камион.

Действието се развива върху и в контейнера, а на пода му е монтирана конвейерна лента, която задава основната посока на движение на танцьорите и на декора. Макар ограничена, тази нестандартна сцена е „канава“ за нов движенчески език, който се разгръща с плавни, градиращи движения.

Продукцията е съвместно дело на Балета на Гръцката национална опера и центъра за съвременен танц The Place – Лондон.

Фантастична сцена с извънземни в Пловдив

Визията на FUTURE CARGO създава фантастичен свят, за да преобрази града. С блестящи светлинни ефекти, хипнотизираща хореография, изненадващи декори и звук, спектакълът създава сюрреалистично преживяване за всички поколения. “Чуждоземците” пристигат при нас и се опитват да научат човешките жестове – понякога с хумор, понякога със зашеметяваща техническа прецизност.

Създаден за автономно представяне на нестандартни открити пространства в града, които традиционно не се свързват като място за изкуство, FUTURE CARGO води танца директно до хората. Той е предназначен за цялото семейство, но футуристичната му визия особено ще се хареса на младите.

„Искаме да поканим публиката в свят, който тя никога не си е представяла като възможен“, споделят авторите Фрауке Рекуардт и Дейвид Розенберг, които от години създават спектакли извън театрите и залите.

Отзиви

“Възможност да преживеете танца чрез уникално и зрелищно шоу”. – BroadwayWorld

“Докато тези „извънземни“ изследват аспекти от човешкия живот, като игра на тенис и държане на балони, хореографският стил превръща тези нормални действия в нещо чудато.” – Arts Hub

Създателите

Компанията Requardt & Rosenberg създава танцови представления извън аудиториите и театралните зали, като изнася изкуството на открито или във временни градски структури. Уникалният формат на техните спектакли ги превръща в запомнящи се и неповторими събития, които привличат широката публика и печелят нови почитатели на съвременния танц от всички възрасти.

Основан през 1939 г. с оперния департамент на Националния (тогава Кралски) театър, Балетът на Националната опера на Гърция играе централна роля в развитието на това сценично изкуство в страната. Първоначално ансамбъл за оперни балети, той се превръща в независима компания след обявяването на самостоятелността на Националната опера на Гърция през 1944 г. От 80-те години насам компанията разширява своя артистичен обхват и включва в репертоара си мащабни произведения от класическия балетен репертоар, като „Лебедово езеро“, „Жизел“, „Лешникотрошачката“, „Ромео и Жулиета“ и много други.

Националният балет на Гърция сътрудничи с водещи гръцки и международни хореографи. Съчетавайки уважението към класическата традиция със силна ангажираност към съвременното творчество, компанията присъства активно на международната танцова сцена. От 2018 г. директор на балета е изтъкнатият гръцки хореограф Константинос Ригос.FUTURE CARGO пристига в Пловдив по проект „Отново Заедно“ на Община Пловдив, по процедура BG-RRP-11.021 „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU (СледващоПоколениеЕС), чрез Механизма за възстановяване и устойчивост по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България, администриран от Национален фонд „Култура“.